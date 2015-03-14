استقرار في نسبة انبعاث أكسيد الكربون مند أربعين عاما

أحد مصانع شنغهاي-الصين

قالت الوكالة الدولية للطاقة إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في قطاع الطاقة توقفت عن الزيادة في عام 2014 بعد أن شهدت زيادات ثابتة خلال العقود الأربعة الماضية باستثناء سنوات التباطؤ الاقتصادي.

وأضافت الوكالة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون استقرت عند 32.3 مليار طن في عام 2014 وهو ما كانت عليه عام 2013.

وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة فاتح بيرول في بيان "هذه مفاجأة سارة ومهمة أيضا..هذا يمنحني المزيد من الأمل في أنه سيكون بمقدور الانسانية العمل سويا لمكافحة التغير المناخي وهو التهديد الأكبر الذي يواجهنا اليوم."

وقالت الوكالة ومقرها باريس والتي تقدم النصح لحكومات الدول المتقدمة إن التوقف في زيادة الانبعاثات مرتبط باستخدام أنماط صديقة للبيئة لاستهلاك الطاقة في الصين -أكثر الدول انبعاثا للكربون قبل الولايات المتحدة- وفي الدول المتقدمة.

وأضافت الوكالة "شهد عام 2014 في الصين توليد المزيد من الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح واستخدام الفحم بدرجة أقل."

وقال بيرول إن البيانات تقدم "قوة دفع ضرورية للغاية للمفاوضين الذين يستعدون لابرام اتفاق عالمي بشأن المناخ في باريس في ديسمبر (كانون الأول) حيث انها المرة الأولى التي تتوقف فيها انبعاثات الغاز عن الزيادة."

ومن المقرر أن تتوصل قمة باريس إلى اتفاق للحد من الانبعاثات العالمية. وتقول لجنة من علماء المناخ تابعة للأمم المتحدة إن انبعاثات الغازات هي المسؤولة عن المزيد من الموجات الحارة والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في البحار