منع أوباما من حمل واستخدام الهواتف الذكية

أوباما خلال البرنامج يتحدث لجيمي كيميل (رويترز)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه لا يرسل أي رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، كما أنه من النادر أن يكتب تغريداته بنفسه على صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي كما أنه ليس مسموحا له باقتناء هاتف ذكي يحوي أي جهاز تسجيل.

وقال أوباما في مقابلة مع برنامج الواقع الكوميدي "Jimmy Kimmel Live" على شبكة تليفزيون "ABC" لا أدون تغريداتي بنفسي عادة.

وتابع القول لا أبعث برسائل نصية، أرسل رسائل بالبريد الالكتروني، لكنني لا أزال امتلك جهاز بلاكبيري.

وأوضح أوباما خلال البرنامج أن ابنتيه تمتلكان هواتف ذكية وتتبادلان الرسائل النصية مع أصدقائهما لكن الأسباب الأمنية تمنعه من اقتناء أحدث التقنيات.

وأردف "لا أستطيع أن استخدم هواتف بها أجهزة تسجيل، لذلك لا يمكنني الحصول على الكثير من الأشياء الحديثة لدواع أمنية".

وفي إشارة إلى جدل بشأن تسريبات واختراق للبريد الإلكتروني طال هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة في ولاية أوباما الأولى سأل جيمي كيمل الرئيس عما إذا كان يعرف عنوان البريد الإلكتروني الجديد لكلينتون.

فرد أوباما بصرامة "ليس بوسعي أن أعطيك إياه، كما أنني لا اعتقد أنها تريدك أن تحصل عليه بصراحة".

وكانت كلينتون -التي تعتبر أوفر المرشحين حظا لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2016- قد تعرضت لانتقادات لاستخدامها حسابا خاصا على البريد الالكتروني في عملها خلال توليها منصب وزيرة الخارجية.

وردا على سؤال عن الحياة بشكل عام في البيت الأبيض قال أوباما إنه مر وقت طويل منذ آخر مرة قاد فيها سيارة أو أعد وجبة طعام بنفسه.

وفي إشارة مازحة مع الأشخاص الذين يعتقدون إنه لم يولد في الولايات المتحدة قال الرئيس "في كينيا قائد السيارة يجلس في الجهة الاخرى". وولد أوباما في هاواي لأم أميركية وأب كيني.