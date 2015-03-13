مظاهرات رافضة للانقلاب بجمعة "مصر مش للبيع"

مظاهرات رافضة للمؤتمر الاقتصادي بمصر (الجزيرة)

خرجت مظاهرات صباحية اليوم الجمعة في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في جمعة "مصر مش للبيع" والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

ففي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية مسيرة صباحية داخل مدينة الصالحية الجديدة ضمن فعاليات "جمعة مصر مش للبيع" لإعلان رفضهم لمؤتمر "السيسي لبيع مصر" كما وصفوه، و الذي يبدأ أولي جلساته اليوم بشرم الشيخ.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة أعلام مصر وصور الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وصور للضحايا والمعتقلين وشارات رابعة العدوية ولافتات تحمل شعارات منددة بالمؤتمر الاقتصادي منها "مصر مش للبيع، لا لبيع قناة السويس، نرفض بيع مصر، والعسكر يبيع مصر".

كما قام المتظاهرون بمدينة أولاد صقر بعمل سلسلة بشرية ضد حكم العسكر منددين بانقطاع التيار الكهربي وأزمة نقص أنابيب الغاز والوقود وضد ما أسموه "مؤتمر بيع مصر" وما وصفوه بأحكام الإعدام والإعدامات الجائرة.

وفي مدينة "أبوحماد" بمحافظة الشرقية خرج المئات في مظاهرة منددين بارتفاع الأسعار والمؤتمر الاقتصادي، والذي مكررين وصفه بمؤتمر بيع مصر للأجانب.

وفي حي المعادي بمحافظة القاهرة خرجت مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين مما أدة لوفاة عدد منهم تحت التعذيب.

كما خرجت مظاهرات بمحافظات الغربية والقليوبية ودمياط وسوهاج وبني سويف التي نظم فيها وحدها أكثر من 60 فعالية رافضة للانقلاب وللمؤتمر الاقتصادي.

جدير بالذكر أنه سينعقد في مصر اليوم الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ بجنوب شبه جزيرة سيناء، بمشاركة أكثر من 90 بلدا وما يقارب 2200 شخصا من بينهم سياسيين ومستثمرين كما تقول الحكومة المصرية.

وستطرح مصر خلال المؤتمر الذي سيستمر حتى الأحد المقبل خريطة جديدة للاستثمار تزامنت مع إصدار تعديلات قانونية جديدة لقانون الاستثمار أملا في اجتذاب مليارات الدولارات.

وقد اعتبر قيادي بتحالف دعم الشرعية هذا المؤتمر "مؤامرة على مصر وبيع لأصول الدولة فلا يوجد عاقل يستثمر في بلد مضطرب سياسيا واقتصاديا إلا اذا كان ينوي عقد صفقات مشبوهة تضر بالأمن القومي المصري" على حد وصفه.