محكمة ألمانية تقر ارتداء المعلمات "الحجاب في المدارس"

حكم قضائي ألماني بالسماح للمعلمات بارتداء الحجاب

رأت المحكمة الدستورية الألمانية الجمعة أنه لا يمكن منع المعلمات من ارتداء الحجاب إلا إذا كان يؤثر على حسن سير المدرسة، في حكم يتوقع أن يؤدي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم.

وقال قضاة المحكمة في كارلسروهي إن ارتداء المدرسات للحجاب في المدارس الحكومية لا يمكن منعه ما لم يكن هناك "خطر ملموس" يؤثر على حياد الدولة أو يؤدي إلى الاخلال بحسن سير المدرسة.

ويفترض أن يؤدي حكم المحكمة إلى إطلاق جدل واسع في بلد يضم أكثر من أربعة ملايين مسلم من أصل 82 مليون نسمة عدد سكان المانيا، بعد أن كان محصورا في أروقة القضاء.

يذكر أنه منذ عام 2003 وبناء على أول قرار بهذا الشأن للمحكمة الدستورية، قرر عدد من الولايات الكبرى منع المعلمات من ارتداء الحجاب داخل حرم المدارس الحكومية.

لكن المحكمة الدستورية رأت الجمعة أن المنع العام للشارات الدينية في المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات "لا يتطابق مع حرية المعتقد" التي وردت في القانون الاساسي (دستور) للعام 1949.

ورأت المحكمة أيضا أنه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد المسيحية كما هي الحال في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في المانيا وعاصمتها دوسلدورف.

ورحب المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا إحدى المنظمات التمثيلية لهذه المجموعة، بحكم المحكمة هذا معتبرا أنه "مؤشر ايجابي" ، وقالت الأمينة العامة للمجلس نورهان سويكان إن هذا الحكم "يبعث على السرور مع أنه لا يعني السماح بارتداء الحجاب بشكل عام".

وكان القضاة أبلغوا بحالة مدرستين مسلمتين المانيتين من رينيانيا شمال فيستفاليا. وقد تلقت إحداهما إنذارا من إدارة المدرسة لأنها ارتدت "قبعة لتغطية عنقها" بعدما وافقت على الامتناع عن إرتداء الحجاب.اما المعلمة الثانية التي تدرس التركية فقد طردت بقرار من حكومة المقاطعة لانها رفضت خلع حجابها.

ويتعلق الجدل حول الحجاب في المدارس في المانيا بالمعلمات المسلمات كما في بلدان أوروبية اخرى مثل فرنسا. وما يزيد الأمر صعوبة هو أن التعليم من صلاحيات حكومات المقاطعات. لذلك تحظر بعضها مثل بافاريا وبادي فورتنبورغ وهيسي ارتداء الحجاب من قبل المعلمات بينما تمنع في برلين الاشارات الدينية في الوظائف العامة.