مارثون إسرائيلي بالقدس المحتلة واحتجاجات فلسطينية رافضة له

جانب من الاحتجاجات الفلسطينية

انطلقت صباح اليوم فعاليات ما يسمى" الماراثون الإسرائيلي الدولي" في مدينة القدس المحتلة، وسط انتقادات واحتجاجات فلسطينية مقدسية لكونه يأتي في سياق محاولة خدمة ادعاءات الاحتلال حول مدينة القدس ومقدساتها ومعالمها.



وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت مساء أمس العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية في شطري المدينة المقدسة تمهيداً لهذا الماراثون، ونصبت متاريس وحواجز عسكرية وشرطيّة طيارة.

ونشرت أعداداً كبيرة من عناصرها في المدينة لتوفير الحماية للعدّائين، فيما وقف فلسطينيون في العديد من مسارات السباق وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية وقد لاحقتهم قوات الاحتلال وصادرت الأعلام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



ويتضمن مسار الماراثون الشوارع الرئيسية المحاذية لسور القدس التاريخي، وتشرف على تنظيمه بلدية الاحتلال في القدس، وتوفر له كل الامكانات المادية للترويج لدعاياتٍ في جوهرها إصباغ الطابع اليهودي على المدينة المقدسة.