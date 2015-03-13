كيري : الولايات المتحدة ملتزمة بدعم مصر

جون كيري والرئيس السيسي

حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة رجال الأعمال على الاستثمار في مصر وأشاد بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذها إصلاحات "جريئة" لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الاقتصاد.

وفي كلمة أمام مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قال كيري إن الولايات المتحدة ستدعم التقدم الاقتصادي لمصر "بكل ما في وسعنا" لضمان تحقيق نمو مستدام وجذب الاستثمار الضروري.

غير أنه نبه إلى ضرورة أن يستفيد كل المصريين من تنامي الرخاء لا أن يقتصر على قلة محدودة. وقال "سوف نعمل معكم لتحقيق الأهداف الطموحة التي عرضتموها… ما من شك في أن ظهور مصر قوية ومزدهرة وديمقراطية أمر حيوي بالنسبة لقوة وازدهار المنطقة."

وقال كيري " لدينا مصلحة لنجاح مصر، والولايات المتحدة التزمت بدعم مصر" مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، وقدم الشكر للرئيس السيسي على التعامل مع القضايا الصعبة في المنطقة.

وفي كلمة أمام مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قال كيري إن الولايات المتحدة ستدعم التقدم الاقتصادي لمصر "بكل ما في وسعنا" لضمان تحقيق نمو مستدام وجذب الاستثمار الضروري. وأضاف "الشركات الكبرى في أمريكا حضرت اليوم، وأتيت برسالة مفادها أن الشعب الأمريكي ملتزم بالرخاء الاقتصادي المصري وسيعمل مع مصر للتأكيد على الأهداف الطموحة والرؤية السليمة التي طرحتموها اليوم".

ولم يتعهد كيري بتقديم مساعدات عسكرية لمصر رغم دعوة السيسي إلى زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية. وأشار مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوفد الأمريكي يريد التركيز على الاستثمار الاقتصادي.