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غارة أمريكية تستهدف قياديا بحركة الشباب الصومالية

13/3/2015

عناصر من حركة الشباب الصومالية

أعلن البنتاغون الجمعة أن الولايات المتحدة شنت ضربة جوية استهدفت قياديا كبيرا في حركة الشباب الاسلامية في الصومال وهي في طور تقييم نتيجتها.

وقال ستيفن وورن المتحدث باسم البنتاغون إن العملية التي لم ينتشر فيها أي جندي اميركي على الأرض استهدفت "هدفا مهما" لحركة الشباب. وأضاف أن "هذه العملية استهدفت حركة الشباب".

وتابع وورن "نحن في صدد تقييم نتائج هذه العملية وسندلي بمزيد من المعلومات حين تستدعي الضرورة". وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع لفرانس برس أن الضربة نفذت بواسطة طائرة من دون طيار.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية التعليق على معلومات صحافية مفادها أن الضربة استهدفت أحد المخططين للهجوم الذي شن على مركز وست غيت التجاري في نيروبي في سبتمبر / ايلول 2013 وأسفر عن 67 قتيلا.

 

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