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جولة جديدة للأطراف السياسية الليبية بالمغرب برعاية أممية

13/3/2015

جلسة سابقة للحوار الوطني الليبي برعاية أممية

أطلقت الأمم المتحدة جولة جديدة من المشاورات مع  الأطراف السياسية الليبية  الجمعة سعيا لإنهاء الأزمة التي تمر بها بلادهم في غياب ممثلين عن البرلمان والحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق اللذين طلبا تأجيل المحادثات.

وتهدف المفاوضات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا إلى مسارها بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي ، غير أن الطرفين يواجهان انقسامات داخلية بشأن المفاوضات.

في الوقت نفسه يستمر القتال بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر  المتمركزة في شرق ليبيا و القوات التابعة للحكومة الموازية في طرابلس ، وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للصحفيين إن "المبعوث الدولي الخاص برناردينو ليون بدأ مشاورات مع ممثلي الأطراف الحاضرين هنا في الصخيرات"  بالمغرب مشيرا إلى أن الحضور اقتصر على ممثلي البرلمان الموازي والمستقلين.

وقالت الحكومة  المنبثقة عن برلمان طبرق إنها تحتاج إلى أسبوع إضافي لترتب أوراقها تمهيدا للمشاركة في اللقاءات والاجتماع مع ليون.

وفي مؤشر على أن المحادثات ستكون صعبة طلب ممثلون من فصيل طرابلس الجمعة من الأمم المتحدة تحديد موقفها الرسمي بشأن اللواء خليفة حفتر وهو حليف سابق للقذافي عينته الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق قائدا عسكريا.

وتعد هذه الجولة من المحادثات هي الثانية التي تعقد في مدينة الصخيرات المغربية الساحلية بعد ثلاث جولات سابقة في مدينة جنيف السويسرية وغيرها .

 

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