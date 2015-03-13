تحقيق بعد اصطدام سيارة حارس مخمور بسور البيت الأبيض

تحقيقات بعد اصطدام سيارة بسياج البيت الأبيض

تُجري إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحقيقا داخليا مع عميليْها اللذين يتوليان حراسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد وقوع حادث اصطدام سيارة حكومية بسياج للبيت الأبيض، وكان في داخلها 2 من العملاء السريين.

واتضح فيما بعد أن سائق السيارة كان مخمورا بعد إفراطه في تعاطي المشروبات في سهرة، وأراد ضباط أجهزة الأمن إلقاء القبض على العميلين لكنهم اضطروا بعد ذلك إلى الإفراج عنهما بعد تلقيهم أمرا بذلك.

ويعد هذا الحادث اختبارا لفاعلية عمل رئيس الحرس الحكومي الأمريكي جوزف كلانسي الذي تولى هذا المنصب في الشهر الماضي فقط بعد سلسلة من خروقات قواعد الأمن تم الكشف عنها في البيت الأبيض في حينه.

كان المتحدث الرسمي لهيئة الحرس الحكومي برايان ليري قد أكد على إطلاق التحقيق، مضيفا أنه ستتخذ كل الإجراءات اللازمة بحق المخالفين طبقا للأصول والقواعد السارية المفعول.

وقد أثار الحادث أصداء واسعة في لجنة الإصلاح الحكومي في الكونغرس الأمريكي التي تضم أعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وأشارت اللجنة إلى أن تورط كبار المسؤولين في الحادث يدل على قصور في نظام الحرس الرئاسي وعدم اتخاذ اجراءات لازمة لمعاقبة من يخالف القوانين من الحراس الكبار .