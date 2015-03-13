انطلاق مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري والتحالف يعتبره مؤامرة

مقر انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ (رويترز)

ينطلق بمدينة شرم الشيخ اليوم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بحضور وفود حوالي ثمانين دولة كما أعلنت الحكومة المصرية، في حين اعتبر تحالف دعم الشرعية المؤتمر مؤامرة لبيع مصر.

وتراهن مصر على نجاح االمؤتمر الاقتصادي في تحسين صورتها وجذب استثمارات أجنبية تعيد قطار الاقتصاد المصري إلى سكة النمو التي حاد عنها خلال السنوات الأربع الماضية بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التي اعقبت الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

وتعول مصر على المؤتمر الاقتصادي لطرح خريطة جديدة للاستثمار تستهدف اجتذاب مليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها المتداعي والذي سجل عجزا في الموازنة قدره 14% العام الماضي مقارنة بـ9% خلال 2013.

كما تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي من حوالي 19 مليار دولار بعد انقلاب يوليو إلى حوالي 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014 المنصرم.

كما سجلت معدلات التضخم 11% بنهاية عام 2014 مقارنة بـ10% 2013، وارتفعت مستويات الفقر إلى 23% من المصريين.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا أن الحكومة المصرية تسعى لتسويق مصر على أنها بيئة استثمارية جاذبة من خلال اقناع الشركاء الاقتصاديين بما قامت به من خطوات إصلاحية هيئت أرضية استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأبرز تلك الإصلاحات خفض دعم الطاقة وصدور قانون الاستثمار الموحد لتخفيف الإجراءات الروتينية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة مشاريع وصفت بالكبرى في مجال البنية التحتية وأبرزها مشروع توسعة قناة السويس.

وإذا كانت مصر تسوق نفسها كبيئة استثمارية جاذبة في قمة شرم الشيخ فإنها ستكون مطالبة بإثبات ذلك على سلم المعايير الدولية المعتمدة لجذب الاستثمار، وهذا سيصعب مهمتها لأن ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية للعام الجاري تراجع إلى المركز 119 من أصل 144 بلدا حول العالم.

كما احتلت مصر المرتبة 143 في مجال الإرهاب والترتيب 137 بالنسبة للعنف و130 في مجال إهدار الإنفاق الحكومي.

بينما تؤكد مؤسسات التصنيف الائتماني قدرة مصر على الاقتراض طويل وقصير الأجل عند مستوى B وهو ما يعني أنها أكثر قابلية لأن تتعرض الأنشطة والأوضاع الاقتصادية والمالية فيها لانتكاسة.

كما أن تصنيف مصر الاستثماري لدى جمعية أفريقيا للشركات الألمانية العام الماضي تراجع من الترتيب الثالث إلى الترتيب الثامن.

من جهة أخرى وفي سياق انعقاد المؤتمر الاقتصادي خرجت مظاهرات في العديد من المحافظات المصرية رافضة للمؤتمر الاقتصادي بدعوة من التحالف الوطني، واصفين إيّاه بمؤتمر بيع مصر، في حين عبّر برلمانيون مصريون سابقون بتركيا عن رفضهم لأي اتفاقيات تتمخض عن المؤتمر و قالوا إن الشعب المصري لن يعترف بها.