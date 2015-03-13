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العطية: الحوثيون مدعوون لمؤتمر الرياض للمصالحة اليمنية

13/3/2015
وزير الخارجية القطري خالد العطية

قال وزير الخارجية القطري خالد العطية إن الحوثيين معنيون بدعوة المصالحة, وهم مكون من مكونات الشعب اليمني, بحسب قوله.

وأضاف العطية, أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الإمكانيات والاجراءات في الدفاع عن مصالحها وأمن حدودها.

كما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن المؤتمر حول اليمن المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يختلف عن مؤتمر الحوار الذي يرعاه جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للامم المتحدة في صنعاء مشيرا ان هدف مؤتمر الرياض التأكيد على الشرعية في اليمن ورفض الانقلاب وإعادة بسط سلطة الدولة اليمنية على أراضيها .

وقد رفض جمال بن عمر وصف الحوار اليمني الذي طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي نقله إلى الرياض بأنه  بديل عن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقال إن جولات الحوار الحالية تهدف إلى تصحيح العملية السياسية التي رأى أنها انحرفت عن مسارها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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