الصحة العالمية: وفيات الإيبولا تصل لـ10 آلاف

نقل مصاب بالإيبولا (أرشيف-Getty)

قال مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الاهتمام بفيروس الإيبولا في دول انتشاره قد تضاءل على وسائل الإعلام في وقت تحتاج فيه مكافحة المرض اهتماما اكبر.



" من حيث المخاطر، فإن واحدا من أكبر الأخطار في هذه المرحلة على الأرجح هو ان العالم توقف عن النظر في هذا المرض توقف عن الاهتمام بدول غرب إفريقيا المصابة به ، الحديث عن المرض لم يعد موجودا في الصحافة ، وهذه الدول بحاجة إلى المساعدة الدولية الآن أكثر من أي وقت مضى " .



و كانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت في بيان لها امس الخميس أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس إيبولا حول العالم قد تخطى نحوعشرة آلاف شخص، معظمهم في دول غرب أفريقيا.



وأوضح البيان أنه تم رصد 24 ألفا و350 حالة إصابة بالمرض في سيراليون وغينيا وليبيريا منذ انتشار الفيروس، توفي منها حتى الآن 10 آلاف و4 أشخاص.



وذكر أن 4162 شخصا لقوا حتفهم من أصل 9343 حالة إصابة في ليبيريا، بينما توفي 3655 آخرين من أصل 11 ألفا و677 إصابة تم رصدها في سيراليون.

أما في غينيا فتوفي بالفيروس2187 شخص من أصل 3330 مصابا ، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بإيبولا في مختلف أنحاء العالم 10 آلاف و19 حالة وفاة .

وأشار إلى أن الأسبوعين الماضيين لم يشهدا رصد أي إصابة جديدة في سيراليون، موضحا أن 491 من العاملين في المجال الصحي لقوا حتفهم خلال عملهم التطوعي لعلاج المرضى بالفيروس في غرب أفريقيا.



وأفاد بأن ستة أشخاص من أصل ثمانية مصابين في مالي لقوا حتفهم، بينما في نيجيريا توفيت ثماني حالات من أصل عشرين، وفي الولايات المتحدة توفيت حالة واحدة من أصل أربع إصابات، أما دول السنغال وإسبانيا وبريطانيا فرصدت في كل منها حالة واحدة مصابة.



وإيبولا هو من الفيروسات القاتلة، حيث تبلغ نسبة الوفيات المحتملة من بين المصابين به 90% جراء نزيف الدم المتواصل من جميع مخارج الجسم خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.



وهو أيضا وباء معد ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر أو الحيوانات عن طريق الدم أو سوائل الجسم وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى.