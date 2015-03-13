الامارات تقرر ترحيل سبعين لبنانيا معظمهم من الشيعة

علم الإمارات

قررت دولة الامارات العربية المتحدة ترحيل سبعين لبنانيا عن اراضيها، معظمهم من الشيعة، في الساعات الاربع والعشرين المقبلة، وفق ما اكدت مصادر وزارية اليوم الجمعة لوكالة فرانس برس.



وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لفرانس برس "تبلغت وزارة الخارجية

والمغتربين من سفارة لبنان في الامارات ان السلطات قررت ترحيل سبعين لبنانيا في الساعات الاربع والعشرين المقبلة"ولم تتوافر لديه اي تفاصيل حول دوافع هذا القرار .



واشار مصدر وزاري اخر الى ان 63 شخصا من المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون الى الطائفة الشيعية.



وردا على سؤال لفرانس برس، اكتفى مسؤول اماراتي بالقول "لا تعليق حاليا".

ورحلت السلطات الاماراتية عام 2009 عشرات اللبنانيين من الطائفة الشيعية الذين عاشوا لسنوات طويلة على اراضيها للاشتباه بعلاقتهم مع حزب الله المدعوم من ايران.



وفي عام 2013، رحلت قطر 18 لبنانيا بناء على قرار صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على حزب الله نتيجة تدخله العسكري في سوريا الى جانب قوات النظام.



ويعمل اكثر من مئة الف لبناني في الامارات فيما تستضيف دول الخليج اعدادا كبيرة من الجالية اللبنانية من مختلف الطوائف بينهم شيعة.