إصابة ضابط وجنديين بهجوم صاروخي بشمال سيناء

جنود من الجيش المصري بشمال سيناء (رويترز)

قالت مصادر أمنية مصرية إن ضابطا وجنديين أصيبوا بجروح جراء هجوم بالقذائف الصاروخية على كمين أمني في مدينة العريش المصرية الخميس، وهذا هو أحدث هجوم ضمن سلسلة الهجمات التي تشهدها شبه جزيرة سيناء.

ويأتي هذا الهجوم عشية مؤتمر اقتصادي للتنمية تستضيفه مدينة شرم الشيخ التي تبعد 340 كلم جنوب العريش. وتأمل مصر أن يبرز المؤتمر صورة للاستقرار في البلاد ويجذب مليارات الدولارات.

وذكرت المصادر أن مسلحين هاجموا الكمين التابع للجيش في منطقة المحاجر جنوبي العريش في وقت متأخر من مساء الخميس ثم لاذوا بالفرار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى عسكري في المدينة.

وتتركز الهجمات في شمال سيناء حيث يتمركز مسلحون متشددون يسعون للإطاحة بالحكومة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المتشددين المتمركزين في سيناء قتلوا المئات من الجنود وأفراد الشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عام 2013 عقب احتجاجات على حكمه.