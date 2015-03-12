منظمات الإغاثة تتهم المجتمع الدولي بالفشل بسوريا

قالت منظمات إغاثية وحقوقية دولية إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية عما وصفته الفشل في فرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة لمعالجة الكارثة الإنسانية المتزايدة في سوريا.

يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الرابعة للثورة السورية (الجزيرة)

واعتبروا عام 2014 هو العام الأسوأ في الصراع السوري حتى الان وإن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تخفيف المعاناة لم تحقق الغرض منها.

وتصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الرابعة للثورة السورية التي مرت بمنعطفات ومحطات كثيرة، وقد بدأت الأزمة السورية في مارس اذار 2011 باحتجاجات ضد الحكومة لكنها تحولت إلى صراع مسلح حصد أرواح أكثر من 200 ألف شخص.

وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بإنهاء عمليات القتل والتعذيب وازالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى دخول المساعدات الانسانية.

وانتقد تقرير لـ21 منظمة عدم قدرة الدول الكبرى, على تطبيق القرارات الهادفة الى حماية المدنيين السوريين, وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية.

ويؤكد التقرير, أن حوالي ثمانية ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول اليها" لتزويدها بالمساعدة.

وذكر التقرير أن 57% فقط من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في عام 2014, مقابل 71% في 2013.

وجاء في التقرير أن سنة 2014 كانت الأشد دموية, حيث قُتل خلالها 76000 شخص على الأقل في سوريا.

وقال الطبيب السوري ماجد أبو علي، عضو منظمة أطباء لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن النظام السوري يستبعد المواد الطبية من المساعدات الدولية التي تصل إلى منطقة الغوطة في ريف دمشق.

وأضاف أبو علي الذي عمل في منطقة الغوطة أن النظام يهدف من خلال هذه المنهجية إلى تفريغ المناطق المحاصرة من ساكنيها.

ووثق التقرير مقتل أكثر من 600 عامل في المجال الصحي منذ بدء الثورة في سوريا، واستهداف 183 مركز صحي إما بصورة متعمدة أو خلال القصف العشوائي.

كما وثق التقرير مسؤولية النظام السوري عن 88% من الهجمات على المرافق الصحية 97% عن قتل العاملين بالمجال الصحي، 139 منهم قتلوا بصورة مباشرة من خلال الإعدام أو تحت التعذيب.

في غضون ذلك، تعاني المستشفيات في ريف حمص الشمالي المحاصر منذ ثلاث سنوات، من نقص كبير في الكادر والمستلزمات الطبية والأدوية، ولا يتجاوز عدد الأطباء العاملين في المنطقة بأكملها العشرة، وهو ما يتسبب في وفاة شخص على الأقل يوميا نتيجة ضعف الرعاية الصحية.

وقال دانيال جوريفان المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية "هناك المزيد من عمليات القتل والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح وزيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية."

وأضاف أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن والتي تضم روسيا والولايات المتحدة لم تطبق قراراتها بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل دون تمييز واتاحة السبل لتوصيل المساعدات الانسانية.

ورسم تقرير منفصل نشرته هذا الأسبوع اثنتان من منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا صورة قاتمة للحياة بعد أربعة أعوام من الصراع.

وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15% وانخفاض متوسط العمر 24 عاماً ليصبح 55 عاماً في المتوسط بعد أن كان 79 عاماً.

وانخفض الناتج الاجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 مليار دولار ويعيش أربعة من بين كل خمسة سوريين تحت خط الفقر.

وأضاف التقرير أن نصف تلاميذ المدارس لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة.