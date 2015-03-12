محتجون يمنعون الثني من ركوب الطائرة لتونس

رئيس الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق – عبد الله الثني

قال مسؤولون ليبيون إن رجال أمن محتجين في مطار الأبرق منعوا رئيس الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق عبد الله الثني من ركوب طائرة الى تونس احتجاجا على وزير الداخلية الذي عينه.

وكان رجال الأمن يطالبون بتعيين مرشح من الجنوب بدلا ممن تم تكليفه بالمنصب وهو من غرب البلاد وهو ما يبرز الخلافات السياسية والإقليمية التي تعانيها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل أربعة أعوام.

وقال مسؤولون حكوميون وبالمطار إنه كان من المقرر أن يتوجه الثني الى تونس في وقت متأخر يوم الأربعاء لكن رجال أمن في مطار الأبرق بشرق البلاد منعوه من ركوب طائرته. وأضافوا أنه عاد فيما بعد الى مقره.

وتابع المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم أن رجال الأمن يرفضون تعيين وزير الاقتصاد منير علي عصر قائما بأعمال وزير الداخلية .