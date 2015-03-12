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مجلس التعاون الخليجي: الدعوة لمؤتمر الرياض ، تشمل الحوثيين

12/3/2015

مجلس التعاون الخليجي يوجه الدعوة للحوثيين لحضور مؤتمر الرياض

اكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن الحوثيين معنيون بدعوة المجلس إلى مؤتمر للأطراف اليمنية في الرياض ،  لكنها شددت على أن المؤتمر سيكون تحت سقف "الشرعية" المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في الرياض ان الدعوة الى المؤتمر اليمني هي "دعوة للجميع"، مشددا على ان "الحوثيين معنيون بهذه الدعوة ، فهم مكون من مكونات الشعب اليمني . واضاف العطية أن "مسالة قبولهم هي شأن حوثي يعود لهم".

وقال وزراء خارجية المجلس في بيان إن المؤتمر الذي وافقت دولهم على عقده في الرياض بطلب من الرئيس اليمني المعترف به دوليا سيعقد في موعد لم يحدد بعد "في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته".

كان هادي دعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى استضافة مؤتمر يمني في الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي تجاوب مع هذا الطلب. وحرص الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني على التأكيد في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الوزاري في الرياض إن المؤتمر اليمني المزمع عقده "يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء بإشراف جمال بن عمر" مبعوث الأمم المتحدة.

وتحولت عدن الى عاصمة سياسية مؤقتة لليمن ونقلت دول مجلس التعاون الخليجي سفاراتها اليه بعد وتمكن هادي من الافلات  من الاقامة الجبرية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والانتقال الى عدن حيث يمارس مهامه كرئيس ، وكان الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح رفضوا من قبل إجراء أي حوار خارج صنعاء .

 

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