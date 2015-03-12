قوات تطوق تنظيم الدولة في تكريت وتتريث في اقتحامها

قوات عراقية تحاصر تكريت

تطوق القوات العراقية مدينة تكريت التي يسيطر عليها تنظيم الدولة ، وتحاذر في مواجهة أعمال القنص والعبوات الناسفة، من التسرع لإنجاز عمليات الاقتحام للمرحلة الأخيرة من استعادة المدينة.

بدأ نحو 30 ألفا من عناصر الجيش والشرطة والفصائل المسلحة وأبناء العشائر ، عملية عسكرية في الثاني من آذار/مارس لاستعادة السيطرة على بلدة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ومناطق محيطة بها.

وتقدمت هذه القوات تباعا لاستعادة بلدات وقرى محيطة، ودخلت الأربعاء حي القادسية في شمال المدينة ، إلا أنها تتريث في اقتحام باقي أحياء المدينة الواقعة عند ضفاف نهر دجلة.

وقال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في زيارة ميدانية له الى محافظة صلاح الدين الخميس إن القوات شرعت في الصفحة الثانية من الخطة ، وأضاف أن الوقت حقيقة ليس مهما أمام الخسائر التي قد تتكبدها القوات ، وأشار إلى الحرص على أن تكون الخسائر في أدنى مستوياتها مشيرا إلى أن الأوضاع في صالح القوات الحكومية العراقية.

يذكر أن القوات العراقية لم تقدم حصيلة لخسائرها منذ بدء العملية، وهي الهجوم الأكبر ضد التنظيم منذ سيطرته على مناطق واسعة في البلاد في حزيران/يونيو، إلا أن العديد من الجثث تنقل بشكل شبه يومي من مناطق القتال نحو بغداد أو مدينة النجف المقدسة جنوب العاصمة، حيث يدفن غالبية المقاتلين الشيعة الذين يحملون السلاح الى جانب القوات الأمنية .