البث الحي
منوعات

فرنسا تحقق صادرات سلاح قياسية في 2014

12/3/2015
 
وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان (غيتي)

سجّلت صادرات الأسلحة الفرنسية سجلت رقماً قياسياً في 2014 مع ما يفوق ثمانية مليارات يورو.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الاربعاء، في مؤتمر صحفي "منذ وصولي إلى الوزارة في 2012 تضاعف عدد الطلبيات التي تم استلامها". 

وبلغت قيمة هذه الاخيرة 4,8 مليارات يورو في 2012 و6,87 مليارات في 2013 "+43 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق".

وفي 2014، بلغت الزيادة 16 في المئة على الاقل مقارنة بالعام 2013.

وأضاف الوزير: "لديّ كل الاسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أننا سنواصل على هذه الوتيرة في 2015".

وستسلم فرنسا خصوصاً أسلحة إلى لبنان بقيمة 3 مليارات دولار اعتباراً من أبريل المقبل، إضافة إلى 24 طائرة حربية من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام إلى مصر في تعاقد تبلغ قيمته 5,2 مليارات يورو.

وتولد صناعة الدفاع الفرنسية رقم أعمال يفوق 17 مليار يورو مقابل 165 ألف وظيفة مباشرة او غير مباشرة، بحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع في 2014.

ومع 29 في المئة من مجموع الصادرات التي أحصيت في 2013، تسيطر الولايات المتحدة على السوق العالمية للتسلح أمام روسيا "27%" وفرنسا وألمانيا والصين.

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)