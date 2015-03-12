فرنسا تحقق صادرات سلاح قياسية في 2014

وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان (غيتي)

سجّلت صادرات الأسلحة الفرنسية سجلت رقماً قياسياً في 2014 مع ما يفوق ثمانية مليارات يورو.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الاربعاء، في مؤتمر صحفي "منذ وصولي إلى الوزارة في 2012 تضاعف عدد الطلبيات التي تم استلامها".

وبلغت قيمة هذه الاخيرة 4,8 مليارات يورو في 2012 و6,87 مليارات في 2013 "+43 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق".

وفي 2014، بلغت الزيادة 16 في المئة على الاقل مقارنة بالعام 2013.

وأضاف الوزير: "لديّ كل الاسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أننا سنواصل على هذه الوتيرة في 2015".

وستسلم فرنسا خصوصاً أسلحة إلى لبنان بقيمة 3 مليارات دولار اعتباراً من أبريل المقبل، إضافة إلى 24 طائرة حربية من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام إلى مصر في تعاقد تبلغ قيمته 5,2 مليارات يورو.

وتولد صناعة الدفاع الفرنسية رقم أعمال يفوق 17 مليار يورو مقابل 165 ألف وظيفة مباشرة او غير مباشرة، بحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع في 2014.

ومع 29 في المئة من مجموع الصادرات التي أحصيت في 2013، تسيطر الولايات المتحدة على السوق العالمية للتسلح أمام روسيا "27%" وفرنسا وألمانيا والصين.