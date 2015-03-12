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غارات التحالف تقتل 103 مدنيين سوريين

12/3/2015
 جانب من معاناة الشعب السوري – أرشيف

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أسفرت عن مقتل مئة وثلاثة مدنيين، منذ بدء التحالف ضرباته الجوية في سبتمبر العام الماضي.

وأوضحت الشبكة في بيان أن من بين الضحايا اثنان وعشرون طفلاً وامرأة، إضافة إلى  امرأة أمريكية.

وأضاف البيان أن قصف قوات التحالف لمصافي النفط؛ تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات وخلق مشاكل اقتصادية لسكان تلك المناطق.

وقالت الشبكة إن أبرز المناطق التي تعرضت للقصف، وقتل فيها مدنيون، هي مدينة الباب وبلدة دير حافر بريف حلب، ومدينة الميادين بدير الزور ومناطق في الرقة وريفها.

و طالب البيان التحالف الدولي بالاعتراف بوقوع ضحايا مدنيين، وفتح تحقيقات في تلك الانتهاكات، وتعويض المتضررين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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