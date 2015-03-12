العضايلة : دوائر رسمية تسعى لشق صف إخوان الأردن

قال مراد العضايلة رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن جماعته تتعرض لمحاولة إضعاف من قبل الدوائر الرسمية

وتابع في حوار مطول مع جمهور موقع الجزيرة مباشر إن سعى بعض قيادات الجماعة مؤخرا الحصول على ترخيص جديد للجماعة ، ما هو إلا محاولة لإضعاف الجماعة وقياداتها الحالية وإدخلها في بوتقة من الأزمات الداخلية

ووجه الإتهام إلي الدوائر الرسمية بشق الصف قائلا ، الأزمة الأخيرة تنتجها الجهات الرسمية عبر استقطابها لجماعة من قيادات الجماعة المفصولين سعيا منها لتشكيل جماعة جديدة وإضفاء الشرعية عليها مقابل التهديد برفع الشرعية عن الجماعة الأم وتوجيه اتهام لها بعدم الوطنية

وقال جماعة الإخوان المسلمين لعبت دور وطني وحقيقي منذ تأسيس المملكة ، لكنها تتعرض لضغوط منذ عام 1989عندما برزت ككقوة سياسية أولي في المجتمع الأردني خاصة عقب إتفاقية وادي عربة .

و" الإخوان الجدد "هم مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين الذي تم فصلهم مؤخرا يقودهم المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد ذنيبات تقدموا بطلب للحكومة قبل أسبوعين للحصول على ترخيص لتأسيس جمعية الإخوان المسلمين وهو الامر الذي قبل من جانب الحكومة الأردنية ، لكن الجماعة الأم أعلنت رفضها لتلك الخطوة.

ووصف العضايلة محاولات مجموعة "الإخوان الجدد" ، بأنه إنقلاب على الجماعة برعاية رسمية من الدوائر الرسمية والامنية معتبرا أن حصول تلك القيادات على ترخيص رسمي بتأسيس جمعية الإخوان المسلمين هو" أسرع ترخيص في تاريخ الأردن " على حد قوله.

وشدد رئيس المكتب الإعلامي على أن همام سعيد هو المراقب العام الشرعي للجماعة ومجلس شورها هو من انتخبته أفراد الجماعة

وقال "لا قيمة لما لهذه الأشكال التي تصنع حتي لو حصلت على الاسم أو اشهرت فهذا لا يعني الجماعة في شيء ،فهي محاولة لتشويش على الجماعة داخل المجتمع الأردني "

وعن رفض الجماعة إستعاب مطالب بعض قيادات الجماعة من أصحاب مبادرة زمزم قال العضايلة "عندما بدأ هذا المشروع "زمزم "قال الإخوة المنشقين إنهم يريدون الذهاب لإفق واسع لاستيعاب المجتمع الأردني ، وأن أطر الجماعة الضيقة لا تستوعب هؤلاء، وأنهم يريدون الذهاب لمشروع وطني عام, وكنا نري أنه بوادر انشقاق حاولوا التخفي خلف مشروع وطني لكن مع مرور الوقت إنكشف الأمر بمشروع يحاول استثمار باسم الجماعة.

وتابع "هذه المجموعة الانشقاقية تتخفي باسماء كثيرة تارة زمزم وتارة ارض الأصلاح واليوم جمعية الإخوان المسلمين "

واستنكر العضايلة ما اعتبره تهديدات المجموعة المنشقة وقال " يدعون أفراد الجماعة للإنضمام إليهم ،ويهددون بالقول ،من لم يلتحق بنا ستتعامل معه الدولة ".

وحول الاتهامات الموجه للجماعة بصب اهتمامها على القضية الفلسطينية دون الإنشغال بالقضايا الوطنية قال "هذا افتراء على الجماعة ، أولا إن الإخوان جماعة وطنية تخدم المجتمع الإردني منذ عقود ، وهذا أحد أسباب محاولات النيل منها وذلك بسبب انخراطها الكامل مع مشروع الإصلاح في الشارع الأردني الذي واكب قطار الربيع العربي

وأضاف "خروج الجماعة للمطالبة بإصلاحات حقيقة تساهم في مشاركة سياسية حقيقة وجعل مشروع الإصلاح هو مشروعها الأول ، فالجماعة الأن تدفع الثمن بعد الردة على الربيع العربي ، وتدفع ثمن انخراطها مع ذلك"

أما فيما يخص علاقتها بحركة المقاومة الإسلامية حماس ، فهذه العلاقة شرف لأن حماس حركة عظيمة وقضية المقاومة أولوية عند كافة الشعوب العربية .

وشدد القيادي الإخواني على أن استهداف الحكومة للجماعة لم يتوقف وهو استهداف حكومة للجماعة ومشروعها الاصلاحي ومناصرتها للقضية الفلسطينية ومحاولة إضعافها وتحولها لجسم هاش.