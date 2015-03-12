الطائرة الشمسية تحط بأحمد آباد ثاني محطات رحلتها

الطائرة سولار إمبالس بإحدى مراحل الرحلة التاريخية (Getty)

حطمت الطائرة الشمسية "Solar Ambals 2" رقما قياسيا للتحليق بالاعتماد على الطاقة الشمسية فقط بعدما قطعت مسافة 1468 كلم في الجزء الثاني من رحلتها التاريخية حول العالم دون استخدام الوقود.

وبوصولها إلى ثاني محطاتها في رحلتها الأسطورية "أحمد آباد غرب الهند" تكون الطائرة "Solar Ambals 2" قد طارت مسافة 1468 كلم وفق ما قال منظمو الرحلة التي يقودها مدير المشروع الطيار السويسري برتران بيكار.

وقال منظمو الرحلة إن المسافة التي قطعتها الطائرة من مسقط في سلطنة عمان وحتى أحمد آباد هي أطول مسافة طيران متواصلة تقطعها طائرة شمسية حتى الآن، ولكنه أردف أننا بانتظار تأكيد المعلومة نهائيا بمراجعة سجلات الاتحاد الدولي لصناعة الطيران وهي المنظمة المسؤولة عن الرياضات الجوية.

وكان أندريه بورشبيرغ "مدير عام المشروع" حطم الرقم القياسي الأول في بالطائرة الأولى من نفس النوع "Solar Ambals 1" عندما حلق مسافة 1386 كلم متواصلة فوق أراضي الولايات المتحدة الأميركية.

وحطت الطائرة الشمسية "Solar Ambals 2" الثلاثاء في ولاية غوجارات غرب الهند عند الساعة 11.25 مساء بالتوقيت المحلي "17.55 توقيت غرينتش" لتنهي المرحلة الثانية من رحلتها من العاصمة العمانية مسقط في أقل من 16 ساعة.

وسيقود أحد الطيارين اللذين يتناوبان قيادة الطائرة خلال رحلتها حول العالم أطول مرحلة من الطيران لطائرة شمسية دون توقف لمدة خمسة أيام عندما ستحلق الطائرة عبر المحيط الهادئ بعد إقلاعها من نان جينغ في الصين متجهة إلى هاواي قاطعة مسافة 8500 كلم دون توقف ودون التزود بالوقود محطمة بذلك كل الأرقام القياسية المسجلة حتى الآن لتحيق طائرة تستمد طاقتها من الشمس ولا تحتاج لأي وقود أحفوري أو تنبعث منها أي انبعاثات كربونية.

يذكر أن "Solar Ambals 2" تطير بسرعة متوسطة قدرها مائة كيلومتر في الساعة تقريبا، وتتميز بأجنحتها العملاقة التي تناهز "72.3 متر" وهي أطول بذلك من أجنحة تلطائرة البوينغ 747 كما لا يزيد وزن مقصورتها عن وزن سيارة عائلية متوسطة، وسيتناوب على قيادتها في كل محطة من مراحل الرحلة الطياران بيكار وبورشبيرغ.

كما زودت الطائرة الشمسية "Solar Ambals 2" بأكثر من 17 ألف خلية شمسية على جناحيها، وستقطع خلال رحلتها حول العالم 35 ألف كيلومتر خلال خمسة أشهر، وستكون أيام التحليق الفعلية المتوقعة لكامل الرحلة 25 يوما، وستحلق على ارتفاع 8500 متر كحد أقصى.

وفي حالة انتهاء الرحلة دون أي معوقات أو مشاكل ستكون هذه الرحلة التاريخية رحلة تحطيم جميع الأرقام القياسية العالمية للتحليق باستخدام الطاقة الشمسية وحدها، وفي الغالب ستحافظ على هذه الأرقام مسجلة لمدة ليست بالقصيرة.