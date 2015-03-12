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الحوثيون يجرون مناورات عسكرية على الحدود مع السعودية

12/3/2015

سلحون حوثيون

بدأت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم  الخميس مناوراتها العسكرية في منطقة البُقع اليمنية المحاذية لمنطقة  نجران في المملكة العربية السعودية.  وقال مصدر مطلع منتمي لجماعة الحوثي إن القوات المسلحة بالشراكة مع اللجان  الشعبية بدأت تنفيذ مناورات كبرى في الحدود اليمنية السعودية بمحافظة  صعده شمال اليمن.

وأشار إلى أن هذه المناورات تعتبر الاولى من نوعها في تلك المنطقة،  موضحاً انها تأتي  كرسالة واضحة منهم بأن اللجان الشعبية لن تسمح بنجاح  أي  مؤامرات تهدد مصلحة البلاد وتحاول جره إلى مربع العنف.

ويأتي ذلك بعد سيطرة جماعة الحوثي على معظم مؤسسات الدولة  العسكرية و ما بها من أسلحة، وذلك بعد دخولهم إلى عدة محافظات يمنية من  ضمنها العاصمة صنعاء.

وتأتي تلك المناورات بالتزامن مع بدء جلسة وزراء خارجية الدول الخليجية  في العاصمة السعودية الرياض لبحث قضايا اقليمية من بينها تداعيات الأزمة  اليمنية.

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