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الجزيرة تنتج فيلما عن الأديب نجيب محفوظ

12/3/2015

تعرض قناة الجزيرة الوثائقية الأسبوع القادم فيلما عن الأديب المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الأدب العربي الحديث
ويتناول الفيلم الذي يبث عبر أربعة حلقات ابتداءا من الأربعاء القادم ، دراسة سيرة الراحل المصري الفائز بجائزة نوبل للمؤلف نجيب محفوظ واحد من الكتاب قبل كل شيء في الأدب العربي الحديث.
 الفيلم يقدما تسجيلا  لمراحل حياة محفوظ بداية من ولادته ونشأته كما يقدم دراسة أيضا في كتاباته فيلم روائي طويل.
كما يتطرق لكتبه المثيرة للجدل الإجتماعي والسياسي "حارتنا" وكذلك علاقته مع السلطة الحاكمة في مصر ، وكذلك علاقته بالجماعات الإسلامية في مصر ومحاولة اغتياله … كما يتعايش الفيلم مع صالون محفوظ الذي ضم العديد من تلاميذه .

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