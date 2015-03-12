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التحالف الوطني بمصر يدعو للاحتشاد عند الاتحادية

12/3/2015
شعار تحالف دعم الشرعية و رفض الانقلاب

أصدر تحالف دعم الشرعية و رفض الإنقلاب بمصر بيانا أمس الأربعاء يعلن فيه الإتجاه إلى مرحلة الحسم الثوري ، كما طالب بالاحتشاد عند قصر الاتحادية لإسقاط نظام "السيسي و عصابته" على حد وصفه .

و قال البيان " إن التحالف الوطني في حالة انعقاد دائم ودراسة للمواقف المتلاحقة، ويعلن البدء في صياغة وثيقة مباديء ثورية يدعو إليها جماهير المصريين وكافة القوى المؤمنة بهذا الوطن والتي تسعى لرفعته للاجتماع حولها".

كما دعا كل القوى التي أسماها " التي تؤمن بالثورة وحقوق المصريين أن يبدأوا تشاورا
 عاجلا حول الاحتشاد أمام قصر الاتحادية لإسقاط السيسي القاتل وعصابته؛ علي أن تعلن المواقف ونتائجها بوضوح للجماهير في وقته وحينه ضمن الاستعداد لموجة ثورية قادمة نرغب أن تكون الحاسمة لتحفظ للمصريين حقوقهم وللوطن استقراره وأمنه ."

و أكد التحالف في بيانه "استعداد الجماهير لكل متطلبات المرحلة الثورية القادمة التي تصر
على قصاص ناجز يعمل على رفع الظلم وإقامة العدالة الاجتماعية والحريات وتمكين الإرادة الشعبية ورفض الهيمنة والحفاظ على هوية المصريين، لعل ساعة الحسم لهذه الثورة السلمية تكون قد اقتربت، مع ثورة مستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام." على حد قوله

و طالب البيان أنصاره بعدم الرهان على التدخل من الشرق أو الغرب أو الإيمان بانقلاب على انقلاب في تغيير المعادلة المصرية، وليكن الرهان على إرادة المصريين بعون الله في إنهاء أزمة الوطن المتفاقمة كما جاء بالبيان  .

و بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده غدا جدد البيان قوله  " أنه لا مؤتمر اقتصادي حقيقي ستشهده مصر، والتشديد على أن لصوص وخونة الانقلاب فشلوا في تحقيق أي استثمارات حقيقة على الرغم من كل أموال الخليج التي نهبوها بجانب أن الاستمرار في مؤتمر فاشل محاولة للتجميل وتزييف الواقع الذي يوشك فيه الوطن علي الإفلاس في ظل أزمة السولار وارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء وزيادة معدلات القمع والفقر."

المصدر : الجزيرة مباشر
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