إصابة شرطيين بالرصاص في فرغسون الأميركية

احتجاجات امريكية – ارشيف

اصيب شرطيان بالرصاص في مدينة فرغسون الاميركية اليوم الخميس خلال تظاهرة احتجاج على طريقة تعامل الشرطة مع السكان من اصول افريقية، وذلك غداة استقالة قائد شرطة المدينة على اثر تقرير لوزارة العدل وثق الممارسات العنصرية للشرطة.



وقال رئيس شرطة مقاطعة سانت لويس جون بلمار للصحافيين في مكان الحادث ان شرطيا اصيب في وجهه والآخر في كتفه في نهاية تظاهرة خارج مركز الشرطة في مدينة ميزوري.

واوضح ان "الشرطيين كانا يقفان في المكان حين تعرضا لاطلاق نار لمجرد انهما من رجال الشرطة"، لافتا الى انهما على قيد الحياة لكن اصابتهما خطيرة.



ونقلت شبكة سي ان ان عن شاهد عيان ماركوس رورر ان الاجواء في التظاهرة كانت متوترة وانه اعتقد في بادئ الامر ان اطلاق الرصاص ليس سوى مفرقعات نارية. وتابع "حين رأيت الشرطيين يقعان ارضا، ادركت ان الامر ازداد سوءا".



وبحسب بلمار فان مصدر اطلاق النار ليس واضحا حتى الآن.

الا ان رورر قال ان اطلاق النار جاء من مسافة خلف مجموعة صغيرة من المتظاهرين، وقال "من غير المنصف تحميل المتظاهرين المسؤولية".



وفي وقت سابق استقال توماس جاكسون قائد شرطة فرغسون في وسط الولايات المتحدة بعد اسبوع على تقرير لوزارة العدل الاميركية وثق ممارسات عنصرية لشرطة المدينة التي شهدت العام الماضي مقتل الشاب الاسود مايكل براون برصاص شرطي.



وجاكسون هو آخر مسؤول في فرغسون يستقيل من منصبه بعد سبعة اشهر على تظاهرات واسعة شهدتها المدينة احتجاجا على قتل الشرطي دارن ولسون للشاب براون، ما اثار ايضا جدلا واسعا في البلاد حول العنصرية والاجهزة الامنية.