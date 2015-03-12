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إصابة ثلاثة من الشرطة المصرية في انفجار بالمنصورة

12/3/2015
صوؤرة أرشيفية لانفجار سيارة بالقاهرة  (رويترز)

قال اللواء سعيد شلبي مدير أمن الدقهلية، امس الأربعاء، إن ثلاثة من جنود الشرطة أصيبوا في انفجار قنبلة كانت موضوعة أسفل سيارة شرطة بجوار مقر قسم أول شرطة المنصورة.

وأضاف شلبي أن الانفجار أدى إلى انشطار السيارة إلى جزئين، كما تسبب بتلفيات في عدد من المحلات التجارية القريبة من مبنى القسم وتم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقام جهاز الحماية المدنية بالتأكد من عدم وجود متفجرات أخرى في محيط المكان، وتقوم أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني حاليا بالبحث والتحري عن الجناة.

من ناحية أخرى أعلنت مصادر عسكرية بشمال سيناء، مساء امس الأربعاء، عن مقتل 11 من تنظيم "أنصار بيت المقدس"، كانوا يخططون لتنفيذ عملية "إرهابية" لإفشال المؤتمر الاقتصادي العالمي" على حد وصفهم، كما تم إلقاء القبض على 20 آخرين.

وقالت المصادر إن معلومات وردت إلى أجهزة الأمن باجتماع عدد من عناصر من أنصار تنظيم "بيت المقدس" في منزل قيادي بمنطقة المهدية جنوب الشيخ زويد، فتحركت القوات بمروحية أباتشي وقصفت المنزل بصاروخين، ما أدى إلى مقتل 11 "تكفيريا".

و قال شهود عيان إن مروحية أباتشي قامت بقصف منزل كائن بقرية الثيتات جنوبي الشيخ زويد، وشوهدت آلسنة النيران ترتفع في السماء.

كما شنت قوات الأمن حملة برية موسعة بالمدرعات والقوات الخاصة لتمشيط المنطقة، وتم إلقاء القبض على 20 "تكفيريا" بعضهم من المطلوبين أمنيا والمتورطين في أحداث التفجيرات في سيناء.

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