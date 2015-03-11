نيمار: هجوم برشلونة أفضل من ريال مدريد

نيمار لاعب برشلونة

قال نيمار لاعب برشلونة إن الخط الأمامي لفريقه الذي يضم أيضا ليونيل ميسي ولويس سواريز يتفوق على ثلاثي هجوم ريال مدريد ليشعل الجدل الدائر حول الأفضل في العالم.

وبالنظر إلى مستواهم الرائع الحالي فان ثلاثي برشلونة القادم من أمريكا الجنوبية والمعروف اختصارا في إسبانيا "ام.ان.اس" في اشارة إلى ميسي ونيمار وسواريز يتفوق على الكتيبة الهجومية الاوروبية لريال مدريد والمؤلفة من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل والمعروفة اختصارا "بي.بي.سي".

وتألق ثلاثي ريال مدريد في نهاية 2014 حينما حقق الفريق رقما قياسيا اسبانيا بالفوز في 22 مباراة متتالية لكن مستواهم شهد تراجعا منذ بداية العام الجديد ليخطف ميسي ونيمار وسواريز الأضواء.

وسيكون أمام هذا السداسي الذي تبلغ قيمتهم مجتمعة 450 مليون يورو (476.5 مليون دولار) فرصة لاثبات أحقيتهم بهذا الاهتمام العالمي الكبير في مباراة قمة الدوري الاسباني على ملعب برشلونة في 22 مارس اذار وقال نيمار ان الفريق الكطالوني يملك أفضلية. وأضاف قائد البرازيل الاربعاء "سنسعى للنيل من دفاعات المنافسين وكل يوم يمر يزيد من التفاهم بيننا"

وتابع "نملك مجموعة رائعة بوجود ليونيل اللاعب الافضل في العالم وسواريز الهداف الكبير. اللعب الى جوارهما شرف كبير بالنسبة لي."

وبينما اقترب برشلونة من أفضل مستوياته في الوقت المناسب فان ريال مدريد يعاني في الاسابيع الاخيرة وكانت خسارته 4-3 على ارضه أمام شالكه الالماني في دوري ابطال أوروبا أمس الثلاثاء المباراة الثالثة على التوالي دون اي انتصار.

وتأهل ريال مدريد الى دور الثمانية في ارفع مسابقة للأندية في اوروبا بفوزه 5-4 في مجموع المباراتين لكن برشلونة هو المرشح الابرز للفوز بلقب الدوري الاسباني كما لا يزال يملك فرصة لتكرار ثلاثية تاريخية حققها في 2009 بالفوز بالدوري والكأس في اسبانيا ودوري الابطال.