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كيري يطالب الكونغرس "بتفويض" أوباما في محاربة تنظيم الدولة

11/3/2015

جون كيري – وزير الخارجية الأمريكي

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكونغرس على منح الرئيس باراك أوباما صلاحية استخدام القوة ضد تنظيم الدولة مؤكدا تحقيق تقدم على صعيد العمليات العسكرية.

وقال كيري – خلال جلسة استماع في الكونغرس لخطة الإدارة الأمريكية لمحاربة التنظيم " إن الإدارة تنظر في تفويض مناسب للحرب ضد  " تنظيم الدولة ", مشيرًا إلى أنه تحقق تقدم في قطع الإمدادات عن مسلحي التنظيم  في العراق وسوريا, وأن الحكومة العراقية حققت بدورها تقدما ضد التنظيم.

ولفت كيري إلى أن الاقتراح يتضمن رفع الحدود الجغرافية أمام العمليات ضد تنظيم الدولة .

من ناحيته, قال وزير الدفاع الأمريكي مارتن كارتر, خلال الجلسة نفسها, إن التفويض باستخدام القوة العسكرية يوفر للإدارة الأمريكية حرية التعامل في حربها ضد تنظيم الدولة .

وأضاف قائلا "لن نتمكن من استكمال الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة خلال 3 سنوات من دون تفويض الكونغرس" , مشدداً على أن "استراتيجية الإدارة الأمريكية لا تتضمن نشر قوات عسكرية برية في أي مكان لمحاربة التنظيم".

 

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