بث أول أغنية على الهواء مباشرة من الفضاء

سارة برايتمان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه عن الحدث (EPA)

تستعد مغنية الأوبرا سارة برايتمان لأداء عرض جديد وفريد من نوعه.. ولأول مرة في التاريخ ستقدم حفلا موسيقيا على الهواء مباشرة من الفضاء الخارجي.

وستصبح برايتمان ثامن سائح بالفضاء وأول مغنية محترفة تسافر ضمن طاقم من ثلاثة أشخاص لمحطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية من طراز سويوز ستنطلق من قاعدة بايكونور في قازاخستان في الأول من سبتمبر المقبل.

وستقضي عشرة أيام داخل المحطة الفضائية الدولية التي تدور حول الأرض.

وقالت برايتمان الثلاثاء في مؤتمر صحفي خاص بالرحلة "لا أستطيع تفسير كيف كان هذا الأمر يراود نفسي".

وأضافت "أنا متشوقة للغاية وأحيانا أكاد لا أصدق الأمر، لكنني استكشف كل الأمور التي لم أعرفها عن نفسي".

وتابعت برايتمان أنها استلهمت فكرة السفر للفضاء عندما شاهدت أول هبوط للإنسان فوق سطح القمر في التلفزيون عام 1969. وقالت إن هذا الطموح ظل يراود أحلامها منذ ذلك الحين.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن برايتمان دفعت 35 مليون جنيه إسترليني "53 مليون دولار" مقابل هذه الرحلة. ولكن تلك الوسائل الإعلامية تابعت القول أن برايتمان لا يمكنها الإفصاح عن المبلغ الذي دفع مقابل الرحلة لأسباب تتعلق بالعقد الذي وقعته بهذا الشأن.

وأجريت اختبارات لياقة لمعرفة مدى قدرة المغنية البريطانية على القيام بالرحلة في مركز ستار سيتي خارج العاصمة الروسية موسكو في يوليو 2012 وتخضع منذ ذلك الحين لنظام تدريب صارم.

وتعتزم برايتمان أداء أغنية من داخل محطة الفضاء الدولية مصحوبة بفريق أوركسترا يعزف من الأرض لكن لم يتم اختيار الأغنية المرتقبة بعد.

وعلقت على ذلك بقولها "أحاول إيجاد قطعة "موسيقية" جميلة تحمل رسالة بسيطة ولا تكون معقدة في الغناء"، وأوضحت "لا أريد أن أعد بالكثير بسبب التعقيدات المتعلقة بهذه المسألة".

يذكر أن رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد قا بتسجيل أغاني أثناء وجوده في الفضاء من بينها أغنية "سبيس أوديتي ?Space Oddity?" للبريطاني ديفيد بوي شاهدها الملايين على الأرض، لكن برايتمان ستكون أول مغنية محترفة تسجل وتبث أغنيتها من الفضاء الخارجي.