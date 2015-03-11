البث الحي
منوعات

أول محطة نووية بالصين منذ كارثة فوكوشيما

11/3/2015

وافقت الصين على انطلاق مشروع لإنشاء محطة رئيسية محلية للكهرباء تعمل بالطاقة النووية في أول موافقة من نوعها منذ التجميد المؤقت لإنشاء محطات جديدة في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان. 

كارثة محطة فوكوشيما كانت الأكبر في العالم منذ 25 عاما (رويترز)

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس الثلاثاء، إن المجموعة العامة للطاقة النووية في الصين تلقت موافقة الحكومة على إنشاء مفاعلين بقدرة واحد جيجاوات في المرحلة الثانية من مشروع يسمى "هونجيانهي" في اقليم لياونينغ في شمال شرق البلاد.

وقال التقرير نقلاً عن يانغ شياو فينغ، مدير مشروع هونجيانهي، إنه سيستخدم ما اسمته الشركة "جيل ثالث" من تكنولوجيا المفاعلات المصنعة محلياً.

وكانت الصين قد جمدت إقامة مشروعات جديدة في هذا المجال ونفذت مراجعة للسلامة استمرت عاماً عقب كارثة فوكوشيما عام 2011.

وفيما رفعت الصين هذه القيود في نهاية عام 2012 إلا انها أبطأت في الموافقة على إقامة مشروعات جديدة فيما تعهدت بمراعاة الحد الاقصى من معايير السلامة بالاستعانة بالجيل الثالث من المفاعلات.

وفي إطار برنامج توسعة يقدر حجمه بمئة مليار دولار سعت الصين الى رفع القدرة المحلية للطاقة النووية إلى 58 جيجاوات من 20.3 جيجاوات في نهاية 2014.

ولا تمثل القدرة النووية سوى ثلاثة في المئة من اجمالي احتياجات البلاد من الطاقة الكهربية بحلول عام 2020.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)