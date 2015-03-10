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"Apple Watch" الذهبية بـ17 ألف دولار

10/3/2015
نسخة أل ووتش الذهبية بـ17 ألف دولار (موقع شركة أبل)

كشفت شركة أبل "عملاق التكنولوجيا الأميركي" عن تفاصيل جديدة عن ساعاتها الذكية "Apple Watch" خلال الاحتفال الذي أقامته الشركة الاثنين تحت اسم "Spring Forward".

وكشفت الشركة عن موعد إطلاق في 24 إبريل 2015 المقبل واستعرضت الشركة إمكانيات الساعة الذكية الجديدة، وأسعار الطرز المختلفة منها والتي تبدأ من 349 دولار أميركي وتصل حتى 17 ألف دولار أميركي للنسخة الذهبية منها.

وأوضحت أبل أن الإصدار الرياضي من ساعتها "Apple Watch Sport" سيتراوح سعرها من 349 دولارا إلى 399 دولارا بحسب مقاس شاشة العرض لكل منهما.

أما الإصدار القياسي من الساعة والتي تأتي مزودة برباط معصم من معدن الإستانلس ستيل فيتراوح سعرها مابين 549 وحتى 1099 دولارا بحسب قياس الشاشة أيضا.

وأشارت الشركة إلى أن هناك إصدارا خاصا من ساعتها الذكية "Apple Watch Edition" مصنوع من الذهب الخالص عيار "18 قيراطا" وسيتوفر مقابل عشرة آلاف دولار أميركي وهنا نسخة أغلى ثمنا من نفس الإصدرا الذهبي الخاص ويبلغ ثمنها 17 ألف دولار.

واستعرضت الشركة القدرات الخاصة لساعتها الذكية الجديدة "Apple Watch" وأوضحت أن بإمكان مرتديها استبدالها بسلسلة المفاتيح الخاصة به للمنزل ومرآب السيارة بواسطة تطبيق "Alarm.com"، أو لفتح أبواب الغرف في الفنادق حول العالم بتحميل الكود مباشرة من مكتب الاستقبال بالفنادق التي لديها ميزة التعرف على الساعة الذكية الجديدة عند التسجيل.
وقالت أبل أن الساعة الجديدة ستدعم الارتباط بهواتف آيفون التي تعمل بنظام "iOS 8.2" والذي أطلقته الشركة قبيل بدء العرض الترويجي لساعتها الذكية الاثنين.

كما أكدت شركة أبل أن بطارية ساعتها الذكية "Apple Watch" قادرة على العمل لمدة يوم كامل "18 ساعة من الاستخدام المتواصل" دون الحاجة لإعادة الشحن، كما أن البطارية المضمنة بالساعة يمكن شحنها عبر شاحن مغناطيسي مدمج بالجزء الخلفي للساعة.

ويمكن لمستخدم الساعة تخصيص شاشة العرض فيستطيع ضبطها لعرض أبرز المعلومات التي تهمه مثل درجة الحرارة، وتدعم الساعة تطبيقات الطرف الثالث كمشاركة الصور الاجتماعية "إنستاغرام"، وتطبيق خدمة طلب سيارات الأجرة "Uber" وتطبيق المحادثات "WeChat".

وستفتح أبل الباب لطلبات الشراء المسبقة للطرز المختلافة من ساعاتها اعتبارا من يوم 10 إبريل 2015 المقبل عبر موقعها الرسمي "apple.com/watch"، قبل طرح الساعة رسميا يوم 24 أبريل المقبل في أسواق أميركا والمملكة المتحدة واليابان والصين وهونج كونج وأستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا.

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