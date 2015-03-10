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مقتل 36 من قيادات تنظيم الدولة في غارات للتحالف على الموصل

10/3/2015

دخان يتصاعد من أهداف على أطراف الموصل

قصفت طائرات التحالف الدولي مركز القيادة والسيطرة لقادة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل شمال غربي العراق ما أسفر عن مقتل 36 من قيادات التنظيم .

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية عصر اليوم /الثلاثاء/ أن غارات التحالف أسهمت في تخفيض القدرات العسكرية  لتنظيم  وأسفرت عن قتل 36 قياديا من التنظيم, وتدمير 11 مركبة و11 موقعا , مما أدي إلى عرقلة المجموعات  المسلحة.

وأضاف البيان: أن غارات التحالف تعتبر رسالة تؤكد ان كل المجموعات  والتشكيلات  التابعة للتنظيم  ستكون أهدافا مشروعة لطائرات التحالف الدولي.

علي صعيد آخر ترأس رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري الاجتماع الأسبوعي الخاص بالعمليات بحضور المفتش العسكري لوزارة الدفاع والسادة معاوني رئيس أركان الجيش للعمليات والإدارة والتدريب والميرة وقادة الأسلحة وأمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل العمليات بالقطاعات العسكرية للجيش العراقي, والاستعدادات المتخذة لتحرير باقي المناطق التي تسيطر عليها العناصر التابعة لتنظيم الدولة  , إضافة إلى بحث استكمال جاهزية الفرق الجديدة من ناحية التدريب والتسليح والتجهيزات العسكرية الأخرى واستعدادها التام للسيطرة على قاطعات مسئوليتها.

 

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