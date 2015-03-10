كيري يلتقى السيسي الجمعة بشرم الشيخ

الرئيس المصرى ووزير الخارجية الأمريكي (ارشيف)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأثنين ، عن اعتزام جون كيري وزير الخارجية لقاء الرئيس المصري يوم الجمعة القادم على هامش المؤتمر الاقتصادي، الذي يعُقد في مدينة شرم الشيخ.

وأوضحت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية أن كيري سيلتقي السيسي ومسؤولين مصريين آخرين لمناقشة سلسلة من المواضيع الثنائية والدولية خصوصا الجهود التي يقوم بها الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش، والوضع في ليبيا والأزمة في سوريا.

وشددت على التزام الولايات المتحدة ، بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة الأمد مع مصر»

كما دعت مرة جديدة إلى تمكين الشعب المصري من تحقيق تطلعاته في أجواء سياسية هادئة وفي إطار احترام الحقوق والحريات.

يأتي الإعلان عن الزيارة بعد ساعات من دعوة السيسي للولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وزيادة دعمها لمصر .