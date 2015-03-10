البث الحي
منوعات

كيري يلتقى السيسي الجمعة بشرم الشيخ

10/3/2015
 الرئيس المصرى ووزير الخارجية الأمريكي (ارشيف)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الأثنين ، عن اعتزام جون كيري وزير الخارجية لقاء الرئيس المصري يوم الجمعة القادم على هامش المؤتمر الاقتصادي، الذي يعُقد في مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية أن كيري سيلتقي السيسي ومسؤولين مصريين آخرين لمناقشة سلسلة من المواضيع الثنائية والدولية خصوصا الجهود التي يقوم بها الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش، والوضع في ليبيا والأزمة في سوريا.
وشددت على التزام  الولايات المتحدة ، بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الطويلة الأمد مع مصر»
كما دعت مرة جديدة إلى تمكين الشعب المصري من تحقيق تطلعاته في أجواء سياسية هادئة وفي إطار احترام الحقوق والحريات.
يأتي الإعلان عن الزيارة بعد ساعات من دعوة السيسي للولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وزيادة دعمها لمصر .

 

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)