اليورو دون 1.08 دولار للمرة الأولى منذ 12عاماً

الدولار سيتعادل مع اليورو بحلول 2017 (EPA)

نزل اليورو الثلاثاء عن 1.08 دولار للمرة الأولى في حوالي 12 عاما إذ سلطت موجة المكاسب الأخيرة للعملة الأميركية الضوء على اتجاه قوي باتجاه تعادل قيمة العملتين الذي لم يكن معظم البنوك الكبرى يتوقع حدوثه قبل العام المقبل على الأقل.

كما تراجع الين الياباني متأثرا بالجهود الرامية لخفض التضخم في اليابان وبالتوقعات المتشائمة لمعظم الاقتصادات العالمية باستثناء الولايات المتحدة.

وأدى هبوط أسعار المنتجين في الصين بنسبة 5% إلى انخفاض الدولار الأسترالي لأدنى مستوياته في حوالي ست سنوات وهو ما أعطى دفعة أخرى للدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية.

وكانت عدة بنوك كبرى حول العالم توقعت أن تتعادل قيمة الدولار الأميركي واليورو الأوروبي في مدى العام المقبل أو خلال عام 2017 على أقصى تقدير.

لكن حتى مع السماح بتدشين برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو تظهر استطلاعات وكالة رويترز للأنباء أن غالبية المشاركين لم يتوقعوا نزول اليورو إلى 1.08 دولار قبل ستة أشهر على الأقل.

وبلغ سعر اليورو 1.07345 دولار أميركي اليوم الثلاثاء.

كما ارتفع الدولار إلى 122.04 ين مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو 2007 بعد تعافيه من مستواه المتدني 120.615 ين الذي بلغه في الليلة الماضية.

ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 11 عاما ونصف العام مسجلا 98.196 ليزيد حوالي 3% منذ بداية الشهر الجاري.