الولايات المتحدة ترفع حظرها عن يوسف ندا

يوسف ندا من مقر إقامته في سويسرا (ارشيف)

قررت السلطات الأمريكية رفع الحظر عن رجل الأعمال المصري يوسف ندا مؤسس بنك التقوى الإسلامي.

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب إدارة أصول الأجانب في وزارة الخزانة الأميركية حصلت الجزيرة عليها ، تشير إلى قرار رفع اسم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من قائمة الحظر المفروض على ممتلكاته والشركات المساهِم فيها ومن ضمنها بنك التقوى.

وأشار القرار إلى أن الاتهامات الموجهة لمفوض العلاقات السياسية الدولية السابق لجماعة الإخوان يوسف ندا بخصوص تمويل الإرهاب الدولي لم يعد لها أي وجود، كما تم نشر القرار في السجل الفدرالي.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد استصدرت قرارا من الأمم المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وضعت فيه أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة في قائمة الشخصيات الداعمة للإرهاب من بينهم يوسف ندا.

وفي اتصال له مع الجزيرة من لوغانو جنوب سويسرا، قال ندا إن العملية غامضة من أولها إلى آخرها لأن مصدرها شهادة كاذبة في الكونغرس لشخص يدعى إيمرسون اعترف قبل شهر بأنه كذاب ومنافق، مشيرا إلى أن أصول بنك التقوى صفيت كليا.