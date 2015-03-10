احتجاج عمالي نادر في دبي بالقرب من اعلى برج في العالم

برج خليفة بالإمارات

تجمع المئات من عمال الانشاءات الثلاثاء على طريق رئيسي في دبي بالقرب من برج خليفة الاعلى في العالم بسبب خلاف مع الشركة التي يعملون لديها، الا ان الشرطة تمكنت من التوصل بسرعة الى حل دون حصول مواجهات، حسب ما افاد المكتب الاعلامي لحكومة دبي وصحف محلية.



وتعد الاحتجاجات العمالية نادرة في دبي التي تشهد عددا من المشاريع العمرانية العملاقة والتي تحظر قوانينها التظاهر.



وذكر المكتب الاعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر تويتر ان الشرطة "نجحت في حل خلاف بين عمال انشاءات وشركتهم بعد ان تجمعوا على شارع بولفار" محمد بن راشد.



وافادت تغريدة اخرى ان الشرطة "نسقت مع رب العمل لحل المشكلة مع العمال مؤكدة انه سيعمل على حفظ حقوقهم".



ونقلت تغريدة عن القائد العام للشرطة خميس المزينة قوله ان الشرطة حلت المشكلة في غضون اقل من ساعة.

كما نشر المكتب الاعلامي صورة عبر تويتر يظهر فيها ضابط من الشرطة وهو يخاطب العمال المتظاهرين بواسطة مكبر للصوت.



من جانبها ذكرت صحيفة ذي ناشنل ان مئات العمال الذي يعملون لدى الشركة العربية للانشاءات "ايه سي سي"، اغلقوا صباح الثلاثاء الطريق المؤدي الى الحي المالي.

وبحسب الصحيفة، شكلت الشرطة صفوفا لضبط التظاهرة.



ونقلت الصحيفة عن عدة مسؤولين ومصادر ان الخلاف يتعلق باحتساب اجر ساعات العمل الاضافية وان الشركة كانت تدفع للعمال رواتبهم.



وبعد نجاح المفاوضات التي اجرتها الشرطة، تفرق العمال دون حدوث اي مواجهات.