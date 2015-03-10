البث الحي
منوعات

إيران: لا اتفاق نووي دون رفع للعقوبات

10/3/2015
 
محمد جواد ظريف

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توقيع أي اتفاقية بشأن برنامج بلاده النووي مع الدول الكبرى ما لم يكون متضمنا انهاء كل القضايا العالقة جملة واحدة ، و في الوقت ذاته طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طهران مزيدا من المعلومات بشأن برنامجها النووي.

و حمل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة المسئولية عن فشل أي مشروع اتفاق و ليس طهران ، مؤكدا من جانبه على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق يعقد رفع لكامل العقوبات عن بلاده .

و تخوض ايران مفاوضات شاقة منذ شهور مع مجموعة خمسة زائد واحد (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) حول برنامج طهران النووي و الذي حدد له نهاية مارس الحالي للتوصل إلى حل النقاط الرئيسية المشكل في الموضوع .

و من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الأحد القادم في مدينة لوزان بسويسرا بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأميركي جون كيري.

من جانبها قالت واشنطن في تصريحات على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في المفاوضات مع ايران واكتشاف مدى قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية صعبة من  أجل التوصل لاتفاق على حد قولها .

و كان جون كيري قد قال قبل أسبوع ان هناك تقدما في المفاوضات لكن لا تزال هناك فجوات ينبغي حلها

وفي العاصمة الأردنية عمان, قال نائب الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية تيرو فارغورانتا إن هناك تقدما في المحادثات بين الوكالة وإيران بشأن المعلومات المطلوبة من طهران حول برنامجا النووي. وأضاف في تصريحات له -إثر عودة وفد الوكالة من إيران- أن هناك اجتماعا جديدا سيعقد في طهران, وتوقع الحصول على معلومات جديدة من الإيرانيين بشأن جوانب تقنية من برنامجهم النووي.

و تتعلق بعض المعلومات التي تريدها وكالة الطاقة الذرية بمتفجرات يحتمل استخدامها في صنع سلاح نووي. وتشدد إيران على سلمية برنامجها النووي, وتنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي.

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)