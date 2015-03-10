إيران: لا اتفاق نووي دون رفع للعقوبات

محمد جواد ظريف

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف توقيع أي اتفاقية بشأن برنامج بلاده النووي مع الدول الكبرى ما لم يكون متضمنا انهاء كل القضايا العالقة جملة واحدة ، و في الوقت ذاته طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طهران مزيدا من المعلومات بشأن برنامجها النووي.



و حمل وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة المسئولية عن فشل أي مشروع اتفاق و ليس طهران ، مؤكدا من جانبه على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق يعقد رفع لكامل العقوبات عن بلاده .



و تخوض ايران مفاوضات شاقة منذ شهور مع مجموعة خمسة زائد واحد (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) حول برنامج طهران النووي و الذي حدد له نهاية مارس الحالي للتوصل إلى حل النقاط الرئيسية المشكل في الموضوع .



و من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الأحد القادم في مدينة لوزان بسويسرا بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأميركي جون كيري.



من جانبها قالت واشنطن في تصريحات على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في المفاوضات مع ايران واكتشاف مدى قدرتها على اتخاذ قرارات سياسية صعبة من أجل التوصل لاتفاق على حد قولها .



و كان جون كيري قد قال قبل أسبوع ان هناك تقدما في المفاوضات لكن لا تزال هناك فجوات ينبغي حلها



وفي العاصمة الأردنية عمان, قال نائب الأمين العام لوكالة الطاقة الذرية تيرو فارغورانتا إن هناك تقدما في المحادثات بين الوكالة وإيران بشأن المعلومات المطلوبة من طهران حول برنامجا النووي. وأضاف في تصريحات له -إثر عودة وفد الوكالة من إيران- أن هناك اجتماعا جديدا سيعقد في طهران, وتوقع الحصول على معلومات جديدة من الإيرانيين بشأن جوانب تقنية من برنامجهم النووي.



و تتعلق بعض المعلومات التي تريدها وكالة الطاقة الذرية بمتفجرات يحتمل استخدامها في صنع سلاح نووي. وتشدد إيران على سلمية برنامجها النووي, وتنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي.