أنصار بيت المقدس تتبنى تفجير العريش بشمال سيناء

تعددت الهجمات على الجيش المصري في سيناء (الجزيرة)

أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" اليوم الثلاثاء مسئوليتها عن التفجير الذي وقع صباحا بسيناء وأسفر عن مقتل اثنين وإصابة 24 مجندا ،في سياق متصل أعلنت السلطات المصرية مقتل ضابط وإصابة 3 جنود أخرين صباح اليوم في تفجير استهداف مدرعة تابعة للقوات المسلحة، ليرتفع بذلك عدد القتلى لهذا اليوم إلي 3 وإصابة 27 ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية قولها إن حادث تفجير وقع صباح اليوم أمام معسكر للأمن ، جراء إطلاق حرس المعسكر النار علي سيارة فنطاس مياه مفخخة ما أدي لانفجارها ومصرع سائق سيارة بشركة الكهرباء تصادف مروره وإصابة 24 مجندا.

بينما لقي سائق السيارة مصرعه، كما وقعت ووقوع أضرار في عدد من البنايات المجاورة بسبب شدة الانفجار بحسب لمصادر الأمنية. ويذكر أن ثلاث جنود أخرين قتلوا مساء الأثنين في تفجير مماثل.