"وديعة إماراتية" موضوع تسريب جديد لمدير مكتب السيسي

التسريب يكشف تخوف اللواء عباس كامل من تسرب المعلومات

أظهر تسريب صوتي جديد للواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وجود مشاكل في تصرف الجيش في وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري.

وكشف التسريب الصوتي، الذي بثته قناة "مكملين" الفضائية طلب اللواء عباس كامل جزءا من أموال جرى تحويلها لحساب حركة "تمرد"، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، كما ورد في التسريب نفسه إبداء اللواء عباس كامل تخوّفه من تسرب بعض المعلومات الهامة.

ويظهر جزء من التسريب سؤال كامل لأحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي عبد الرحيم علي تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين.

و يبحث اللواء عباس كامل في تسجيل آخر، مواضيع مختلفة في اتصالات هاتفية مع كل من عبد الفتاح السيسي ووزير استصلاح الأراضي أيمن أبو حديد، وكذلك مع رئيس أركان الجيش اللواء محمود حجازي.