البث الحي
منوعات

"وديعة إماراتية" موضوع تسريب جديد لمدير مكتب السيسي

1/3/2015

التسريب يكشف تخوف اللواء عباس كامل من تسرب المعلومات

أظهر تسريب صوتي جديد للواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وجود مشاكل في تصرف الجيش في وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري.

وكشف التسريب الصوتي، الذي بثته قناة "مكملين" الفضائية طلب اللواء عباس كامل جزءا من أموال جرى تحويلها لحساب حركة "تمرد"، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، كما ورد في التسريب نفسه إبداء اللواء عباس كامل تخوّفه من تسرب بعض المعلومات الهامة.

ويظهر جزء من التسريب سؤال كامل لأحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي عبد الرحيم علي تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين.

و يبحث اللواء عباس كامل في تسجيل آخر، مواضيع مختلفة في اتصالات هاتفية مع كل من عبد الفتاح السيسي ووزير استصلاح الأراضي أيمن أبو حديد، وكذلك مع رئيس أركان الجيش اللواء محمود حجازي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)