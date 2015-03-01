"عوار القانون" يؤجل الانتخابات البرلمانية المصرية

المحكمة الدستورية تقضى بعد دستورية بعض مواد قانون الانتخابات (ارشيف)

أعلن المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تأجيل الانتخابات البرلمانية احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.

وقال إن اللجنة سوف تباشر عملها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة.



وأصدرت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم (الأحد) قرارا ببطلان إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وقال مروان في تصريحات صحفية إن رئيس اللجنة العليا للانتخابات دعا لاجتماع اللجنة لاجتماع عاجل من أجل دراسة تداعيات حكم الدستورية.



ومن المقرر أن يحال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية إلي محكمة القضاء الإداري ثم إلى لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة بحسب المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات

يذكر أنه بتأجيل الانتخابات البرلمانية تظل خارطة الطريق غير مكتملة، وتضمنت تلك الخارطة التي وضعها وزير الدفاع السابق في 3 من يوليو 2013 عقب الانقلاب على محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة المصرية إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

