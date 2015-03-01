حماس تناشد السعودية والجامعة العربية التدخل لدي مصر

سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس (الجزيرة )

ناشدت حركة المقاومة الإسلامية حماس كلا من المملكة العربية السعودية، والجامعة العربية، التدخل لدي السلطات المصرية لإلغاء القرار القضائي الذي اعتبر حماس "منظمة إرهابية".



تأتي المناشدة قبل ساعات من وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرياض اليوم (الأحد) في زيارة يلتقي خلالها الملك السعودي.



ودعا سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، الأطراف العربية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك ما وصفه بالانهيار والتدني في الموقف المصري من القضية الفلسطينية، بعد قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اعتبارها منظمة إرهابية وحظر جميع أنشطتها في مصر.



ووصف أبو زهري القرار بأنه "عار كبير يلوث سمعة مصر، وهو محاولة يائسة لتصدير أزماتها الداخلية" كما رأى أبو زهري أن هناك تنسيقا بين الحكومة المصرية وإسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية.



من جانبه اعتبر فوزي برهوم القيادي بالحركة أن مصر بعد هذا القرار "المُسيّس الذي يخدم العدو الإسرائيلي، لم تعد راعيا نزيها لأي ملف من ملفات الشعب الفلسطيني، وخاصة ملف المصالحة".

ونددت فصائل فلسطينية عدة بالقرار القضائي المصري، ودعت إلى التراجع عنه، فقد رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار المحكمة المصرية، وقالت -في بيان لها- إن القرار لا يعكس "الموقف الحقيقي للشعب المصري، وإنه لن يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي".

كما عدّ الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي قرار المحكمة المصرية غير مدروس، وأعرب في حديث للجزيرة عن أمله في إعادة النظر بسرعة في هذا القرار، مؤكدا أن حماس جزء من الحركة الفلسطينية وليست حركة إرهابية.

ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة المصرية "بالمتسرع، وأنه يأتي في توقيت غير مناسب"، كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار القضائي المصري، ورفضت -في بيان لها- القرار، ووصفته بأنه غير مسؤول.

وإسلاميا، أعرب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي عن استنكاره الحكم المصري الصادر بحق حماس، ورأى -في بيان له- أن الحكم يمثل صدمة كبيرة ومؤسف من بلد عربي وإسلامي.



كما دعا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدول العربية والإسلامية بالوقوف بجانب حركة حماس وجميع حركات ومنظمات وجماعات النضال والتحرر الوطني على أرض فلسطين، ودعمها وليس محاربتها أو تقويض تحركاتها الساعية إلى تحرير الأرض والمقدسات من أيدي الصهاينة المغتصبين".

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية أصدرت، أمس (السبت) حكما قضائيا باعتبار حماس حركة إرهابية وجاء في حيثيات الحكم بأنه ثبت يقينا أن حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، كما تضمنت تورط الحركة في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديا مصريا.