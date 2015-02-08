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12 فبراير هو موعد إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة

8/2/2015

صحفيو الجزيرة أمضوا أكثر من 400 يوم في السجن – أرشيف

من المنتظر إعادة محاكمة صحفيي شبكة الجزيرة المحبوسين في مصر يوم 12 فبراير الجاري حسب ما أكده محامي باهر محمد، الذي حكمت عليه جنايات القاهرة بالسجن عشر سنوات العام الماضي.

كما حكمت المحكمة على زميله محمد فهمي الحامل للجنسية الكندية بالإضافة إلى جنسيته المصرية بالسجن سبع سنوات، وذلك لإدانتهما بتهم بينها نشر أكاذيب لمساعدة جماعة الإخوان المسلمين حسب قرار المحكمة.

وقال المحامي مصطفى ناجي، الذي يدافع عن باهر محمد "تحددت جلسة 12 فبراير لإعادة المحاكمة". وكان موكله قد عُوقب بالسجن ثلاث سنوات زيادة على زميليه لإدانته بحمل ذخيرة قال مسؤول حقوقي إنها طلقة رصاص.

وعاقبت جنايات القاهرة صحفيا ثالثا من الجزيرة وهو الأسترالي بيتر غريستي بالسجن سبع سنوات في القضية، غير أنه جرى الإفراج عنه فجأة الأسبوع الماضي ورُحل إلى بلاده بعد 400 يوم قضاها في السجن رفقة زملاءه.

الإفراج عن غريستي جاء بموجب قرار قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر يسمح له بالموافقة على ترحيل المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب المحبوسين لمحاكمتهم أو لقضاء العقوبة في بلادهم، إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا لمصر.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في الأول من يناير الحكم بسجن الصحفيين الثلاثة وأمرت بإعادة محاكمتهم.

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