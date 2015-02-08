"هاشتاج النووي الإيراني" يلاحق محادثات ميونيخ

بينما طالب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف برفع العقوبات المفروضة على بلاده حتى يتم التوصل لحل للأزمة النووية الإيرانية، تداولت عدد من القنوات عبر حساباتها على صفحة التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ #النووي_الإيراني الذي لاقى تفاعلا من قبل مستخدمي تويتر.



ويأتي هذا التفاعل من قبل جمهور تويتر بعد الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف للتباحث من جديد حول البرنامج النووي الإيراني على هامش المؤتمر الدولي بشأن الأمن في ميونخ الألمانية.

وقد أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسلمية البرنامج النووي الإيراني.

وقال ظريف على هامش المؤتمر الدولي بشأن الأمن في ميونخ الألمانية إن العقوبات التي فرضها الغرب علينا لم تحقق غايتها المنشودة ونعتقد بعدم جدواها مبينا بضرورة رفعها .

وأضاف ظريف أن السبيل الوحيد لحل مسألة برنامج طهران النووي هو التفاوض والذي أثبت أنه يؤتي ثماره كما أوضح ظريف أن المحادثات الحالية مجدية وتعطي أمل في إحراز تقدم ،كما أوضح أن تمديد عملية المفاوضات لا يضر أي طرف من أطراف التفاوض رغم علمه بأنه لن يؤدي إلى تغيير مواقف المفاوضين.

كما أكد على أهمية التوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف في غضون الستة أسابيع المقبلة.





جدير بالذكر أن كيري وظريف قد التقيا العديد من المرات -غالبا في مدن أوروبية- بهدف تذليل العقبات التي تعترض تقدم المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة "5+1" المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا إضافة إلى ألمانيا.



ومن أبرز التعليقات على هاشتاغ #النووي_الإيراني

@DrSaadBinNami

#النووي_الإيراني بين فرصة ميونيخ ومعوقات الداخل

@nbnlebanon

روحاني: نقترب من التوقيع على الاتفاق حول البرنامج #النووي_الإيراني مع الدول الغربية

@AlkhaleejOnline

الغارديان: توقعات باتفاق قريب حول #النووي_الإيراني و #روحاني يُلمح بذلك

@breakingnewssy

النووي الإيراني…بين المفاوضات والرد على العقوبات

@MohmadMoneer

الأسد ضمن صفقة أمريكية لإنهاء الملف #النووي_الإيراني

@arabipres

ألمانيا تعتبر أن المفاوضات بشأن #النووي_الإيراني دخلت "مرحلة حاسمة"