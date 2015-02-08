نهائي نموذجي بين غانا وساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية

ينطلق الليلة نهائي نموذجي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في غينيا الاستوائية بين أقوي منتخبين في القارة هما ساحل العاجل وغانا.



وسيكون بوسع غانا وساحل العاج تحويل اهتمام الجماهير بأعمال شغب مشجعي أصحاب الأرض إلى المهارات الكروية عندما يلتقي المنتخبان.

وتسلطت الأضواء نحو أعمال شغب مشجعي غينيا الاستوائية خلال المباراة التي خسرها أصحاب الأرض 3-صفر أمام غانا في الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي، وهو ما أسفر عن إصابة 36 شخصا أحدهم إصابته خطيرة.

وتوقفت المباراة لأكثر من نصف ساعة قرب النهاية وألقت الجماهير بعض الأشياء علي الفريق المنافس والحكام بسبب الشعور بالغضب للخروج من المسابقة القارية.

جاء وصول غانا وساحل العاج إلى النهائي بشكل متشابه إذ بدأ كل منتخب المسابقة بشكل متوسط وبوجه متجدد في ظل محاولات نسيان إخفاق نتائج نهائيات كأس العالم 2014. وخاضت ساحل العاج منافسات البطولة القارية بدون القائد ديدييه دروجبا الذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم الأخيرة.

وقال الفرنسي إيرفي رينار مدرب ساحل العاج إنه حاول استخراج أفضل ما لدي تشكيلته الحالية بينما نجح في التخلص من الحزن الظاهر علي وجهه باستمرار منذ انطلاق المسابقة.

تمكن فريق رينار من التفوق 3-1 علي الكونجو الديمقراطية في الدور قبل النهائي بعد عرض قوي بفضل استمرار تألق الثنائي الهجومي ويلفريد بوني وجرفينيو إضافة إلي لاعب الوسط المبدع يايا توري. ويتمني رينار أن يصبح أول مدرب يفوز بكأس الأمم الافريقية مع منتخبين مختلفين بعدما قاد زامبيا لإحراز اللقب قبل ثلاث سنوات.

وكانت تشكيلة غانا تهدد بالإضراب خلال كأس العالم بسبب أزمة تتعلق بالمستحقات قبل أن يتقرر في وقت لاحق استبعاد الثنائي المخضرم سولي مونتاري وكيفن برينس بواتينج لأسباب انضباطية.