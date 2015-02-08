ناصر بن خليفة: قطر على وشك استضافة جولة من "فورمولا واحد"

كشف ناصر بن خليفة العطية رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن بلاده على وشك الحصول على شرف تنظيم إحدى جولات من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد.

وأشار إلى أنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة لكي تصبح الأمور بشكل رسمي على أن تستضيف الدوحة السباق أواخر عام 2016 أو مطلع 2017.

وقال العطية في حديث لوكالة "فرانس برس" "نحن على وشك التوقيع على العقود المتعلقة باستضافة إحدى جولات بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد.. لقد انهينا جميع المعاملات ولم يبق سوى بعض التفاصيل قبل التوقيع رسميا". وأوضح قائلا "نحظى بمساندة مطلقة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقد وضعنا تصميمين لحلبتين الأولى في لوسيل التي تستضيف جولة من بطولة العالم للدراجات النارية والثانية على امتداد كورنيش الدوحة على أن يتم اختيار إحدى الحلبتين في وقت قريب جدا".

وتابع "التصميم وضع من قبل شركة هرمان تيلكه الشهيرة التي صممت العديد من الحلبات حول العالم". وتستضيف منطقة الخليج جولتين من بطولة العالم على حلبة صخير في البحرين وعلى حلبة ياس مارينا في ابو ظبي.".