مجلة ساينس: قرى النمل الأبيض تحرس خضرة المراعي

غلاف مجلة ساينس

تحت عنوان "حراس المراعي" تناولت مجلة "ساينس" الأمريكية على غلافها التأثير الإيجابي لقرى النمل الأبيض على المراعي. حيث تساعد هذه القرى على حماية المراعي من الجفاف والتصحر، إذ يعمل النمل على تفتيت التربة باستمرار، ما يجعلها أكثر قدرة على امتصاص الماء، كما أنه يخزن الماء داخل قراه، ليتسرب إلى التربة المحيطة بالقرية في موسم الجفاف.



تقول مجلة ساينس الأمريكية: ربما يكون النمل الأبيض سببا في تلف بعض النباتات لكنه، وفقا لما توصل إليه باحثون أمريكيون، يتميز بقدرات مذهلة تمنع جفاف المراعي وتحد من التصحر، وفقا لما توصل إليه باحثون أمريكيون.



وتشير المجلة إلى قول الباحثين إن النمل الأبيض يكبح تكون الصحراء جراء التغير المناخي، ويجعل مراعي العشب الطبيعي الجافة أكثر قدرة على مقاومة التغير المناخي.



وتضيف ساينس " أوضح الباحثون في دراستهم أن قرى النمل الأبيض، التي تأخذ شكل التلال، تحتفظ داخلها بالمياه والعناصر الغذائية، ما يسمح باستمرار الخضرة في المساحات التي توجد فيها، حتى في فترات الجفاف".



وتتابع المجلة "قال الباحثون إن دراستهم توضح، أيضا، أن وجود بقع الخضرة متناثرة في المساحات الجافة لا يعني بالضرورة تعرض هذه المساحات لخطر جفاف وشيك حسبما كان يعتقد حتى الآن".

واستخدم الباحثون، في دراسة أشرف عليها، خوان بوناخيلا، من جامعة برنستون بولاية نيوجيرسي، نموذجا حسابيا لتوضيح كيفية تأثير سقوط الأمطار بكميات متباينة على نمو النباتات، في حالة وجود النمل الأبيض ثم في حالة غياب النمل عن المكان نفسه.



وتقول ساينس "ثم قارن الباحثون نتائج هذه النماذج بصور التقطت من الجو لغابات سافانا في أفريقيا يعيش فيها نمل أبيض من فصيلة أودونتو. وأظهرت النماذج أن مساحات العشب الجافة تستطيع التغلب على الجفاف بكميات مطر قليلة عندما يوجد بها نمل أبيض، حيث يتم تخزين الرطوبة في هذه المساحات وبالقرب من قرى النمل".



وتواصل ساينس: كما تبقى البذور سليمة في هذه المناطق بحيث تنتعش الخضرة بسرعة أكبر بمجرد سقوط الأمطار، بعد التعرض لفترة جفاف طويلة. وتقول كورينا تارنيات، وهي كبيرة الباحثين المشاركين في الدراسة، وأستاذة في جامعة برينستون: لأن النمل يعمل على تسلل المياه للتربة بشكل أفضل، فإن النباتات تنمو على تلال النمل وحولها أفضل مما كانت هذه النباتات ستنمو في حالة سقوط المزيد من الأمطار مع عدم وجود نمل.

وأخيرا تقول مجلة ساينس الأمريكية: ويستمر النمو الخضري بالقرب من تلال النمل فترة أطول بعد انقطاع المطر، ويختفي بشكل أبطأ بعد بدء الجفاف.