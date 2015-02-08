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بريطانيا تبدي قلقها إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية النيجيرية

8/2/2015

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند-أرشيف

قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيان، اليوم الأحد، إن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في نيجيريا جراء الوضع الأمني "يبعث على القلق".

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في نيجيريا أنها ستؤجل الانتخابات الرئاسية المزمعة في 14 فبراير حتى 28 مارس المقبل في خطوة من المرجح أن تثير غضب المعارضة، بعد أن استسلمت اللجنة لضغوط من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم.

ودعت بريطانيا إلى الهدوء خلال ما وصفتها بالمرحلة المثيرة للإحباط، معتبرة أن قرار تأجيل الانتخابات "يبعث على القلق".

وقال هاموند في بيانه "في الوقت الذي ندعم فيه نيجيريا في كفاحها ضد الإرهاب فإنه يجب عدم استخدام الوضع الأمني كذريعة لحرمان الشعب النيجيري من ممارسة حقوقه الديمقراطية"، مضيفا أنه من الضروري الحفاظ على المسار الصحيح للانتخابات وإجرائها في أقرب وقت ممكن وفقا للأعراف الدولية حسب وصفه.

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