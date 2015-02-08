"#السيسي _يحتقر _الخليج " في الصدارة على تويتر

لم تمض ساعات على التسريب الذي أذاعته قناتي مكملين والشرق، مساء السبت، والذي شمل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ومدير مكتبه "اللواء عباس كامل"، ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية "اللواء محمود حجازي"، يتحدثون فيه عن السعودية والكويت وقطر؛ إلا واحتل هاشتاج “#السيسي_يحتقر_الخليج" المركز الأول عالمياً لأكثر الهشتاغات تداولاً وتفاعلاً على موقع "تويتر".

وتفاعل ناشطون -لاسيما الخليجيون- مبدين استياءهم من وصف دول الخليج "بأنصاف دول"، كما تفاعلوا أيضا مع هاشتاغ آخر احتل المرتبة الثالثة عربياً تحت عنوان #عندهم_فلوس_زي_الرز .

وفي أول رد فعل رسمي مصري على التسريب، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن كل ما تقوم به القنوات التابعة لمن سماها "منظمات إرهابية" كجماعة الإخوان، لن يغير شيئا في المشهد الراهن، وقال إن هناك تحركاً أمنياً مع وزارة الخارجية لوضع تلك الأعمال الإرهابية أمام المجتمع الدولي, وكذلك تلك الدول التي تسمح باستضافة مثل هذه القنوات، وأكد رئيس الوزراء المصري أنه لا يوجد تأثير لمثل هذه القنوات على معنويات الشعب المصري بكافة أطيافه ومؤسساته، على حد تعبيره.

وقال محلب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة": "الناس دي بتصرف فلوسها على الفاضي"، واستكمل: "رب ضارة نافعة، لأن البيانات اللي قاعدة تطلع تدمغ العلاقة الواضحة بين كيان إرهابي والمنظمات الإرهابية كلها"، وأضاف: "لا تأثير له معنويات الشعب ومعنوياتنا الداخلية في بلدنا عالية جدًا .. كله بيشتغل".

وعلق جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، بقوله إن التسريبات التي ظهرت لا تُسيئ إلى الخليج قادة وشعوباً، بقدر ما تسيء إلى مصر وشعبها العظيم، متوقعاً أن تكون هناك مراجعات لسياسات مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنظام المصري، ليست مبنية على التسريبات، وإنما على الموقف الشعبي في مصر الرافض للانقلاب، موضحاً أن قطر سوف تمضي في سياساتها دون أن تلتفت لما يصدر من اساءات هي حقيقة تسيء إلى من أطلقها.

من جانبه غرد رئيس حزب الأمة الكويتي حاكم المطيري قائلاً: "غير صحيح الادعاء بأن السيسي يحتقر الخليج كما يظن البعض فقد وصفها بالتسريب بأنها أنصاف دول وهذا مدح كبير لها لأنه ليس في الخليج دول أصلاً".

بدوره، وصف الكاتب الأردني ياسر الزعاترة حديث السيسي بقوله إن السيسي يتحدث بمنطق اللصوصية والمرتزقة لا بمنطق زعماء الدول، ويتعامل مع الأشقاء بروحية الابتزاز .. وغرد النائب الكويتي وليد الطبطبائي قائلا: "طالما احنا أنصاف دول يا ليت نقلص وفدنا لقمة شرم الشيخ للنص عشان ما نأخذ أكثر من حقنا".

أما سلامة عبد القوي فغرد: "ما كل هذا الحقد يا سيسي للخليج"، بينما قال طارق بدران "أتمنى أن تأخذ دول الخليج الكرام موقفا حازما ضد هذه العصابة"، وقالت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد في تغريدتها : "تسريب_مكتب_السيسي أظهر لعبة ترشح السيسي للحكم وطمع الانقلاب في أموال الخليج وأحلام السيسي أن تمنحه قطر من أموالها!".

وكتب الناشط الحقوقي أبو خليل على صفحته الشخصية على الفيس بوك: "طيب طالما هم أنصاف دول ..بتشحت منهم ليه يا حقير.. كامل الاعتذار لشعوب الخليج"

وأبدى النائب في مجلس النواب الكويتي ناصر الدويلة استغرابه من الألفاظ التي ذكرت في التسريب، وغرد قائلاً: "من حق الشعوب أن تحاسب حكوماتها عن المليارات التي دفعت لعصابة علي بابا وأربعين حرامي لا يمكن أن يكون التسريب صادر عن مسئولين".

وغرد الدكتور نازك رحباني قائلاً: "التسريب يعطي مؤشراً خطيراً لحجم الصراعات بين قيادات الجيش المصري، وأراهن أن ذلك سيظهر للسطح قريباً"، وفي تغريدته قال الإعلامي المصري أنس حسن: "إن التسريبات تكشف أننا أمام تشكيل عصابي وشلة حرامية تدير دولة بحجم مصر".

وفي تغريدته على تويتر قال الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: "جاء السيسي ليثبت أن كمية اللؤم والحقد في نفوس الانقلابيين لا مثيل لها!"، وعلق الداعية الكويتي محمد العوضي: "سألني: عجيب لما لم تعلق على تسريب (السيسي يحتقر الخليج)؟ فأجبت: لأن الواقع أبشع وأسوأ بكثير مما سُرِّب .. إنني أعجب من عجبكم".

على الطرف المقابل غرّد مؤيدون للسيسي عبر هاشتاج مضاد بعنوان ?"‏السيسي يحترم الخليج"، إلا أنه لم يأت ضمن المراكز العشرة الأكثر تداولاً حتى الآن، سواء عالمياً أو في مصر.