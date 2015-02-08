الأردن يعلن تدمير 20 بالمائة من قدرات تنظيم الدولة في 3 أيام

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني( صورة أرشيفية_)

أعلن الجيش الأردني اليوم تدمير 56 هدفا تمثل نحو 20 بالمئة من قدرات تنظيم "الدولة الإسلامية" القتالية،من بينها مراكز تدريب وسكن ومخازن سلاح ووقود وثكنات تابعة للتنظيم. وقال قائد سلاح الجو الأردني اللواء الطيار منصور صالح الجبور اليوم الأحد إن بلاده شاركت ب 946 طلعة جوية من مجموع طلعات التحالف البالغة 5 آلاف و500 طلعة.

وأوضح القائد العسكري الأردني في مؤتمر صحافي بمركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة في عمان:" في اليوم الأول من عملياتنا ثأرا لطيارنا معاذ الكساسبة تم تدمير 19 هدفا تضمنت مراكز تدريب وتجهيز ومعدات،وفي اليوم الثاني تم تدمير 18 هدفا تضمنت مستودعات ذخائر ووقود وتجهيزات عسكرية ومراكز لوجستية".

وأضاف :"في اليوم الثالث تم تدمير 19 هدفا تضمنت ثكنات ومراكز سكن مقاتلي تنظيم داعش"، مشيرا إلى أن "الحملة دمرت حتى الآن 20 بالمئة من قدرات تنظيم داعش القتالية"، موضحا إن "مجموع ما تم قتله من مجرمي داعش تجاوز سبعة ألاف مقاتل مجرم منذ بداية مشاركة الأردن بالحملة" ضد التنظيم منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت عشرات المقاتلات الأردنية قد أغارت الخميس على مواقع التنظيم انتقاما لمقتل الكساسبة حرقا على أيدي أفراد التنظيم، وحلقت لدى عودتها في سماء الكرك (120 كيلو مترا جنوب عمان) التي كان ملك الأردن فيها يقدم العزاء لذوي الطيار، و أعلن السبت مهاجمة مواقع ومراكز تابعة للتنظيم و"إحالتها إلى دمار". وأكد الجيش أن "هذه هي البداية" وأطلق على العملية اسم "الشهيد معاذ".